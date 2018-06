La Generalitat reclama a l’Estat el desbloqueig de la llei antidesnonaments

El suïcidi d’un home que dijous havia de ser desnonat del seu pis a Cornellà de Llobregat torna a encendre el debat sobre els desnonaments. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, va assegurar ahir que el cas és un altre exemple de “bloqueig” per part de l’Estat. Va recordar que l’estratègia de Catalunya per evitar que es faci fora les persones de casa seva passa per la llei contra els desnonaments, que el Tribunal Constitucional va suspendre cautelarment. Per això, el conseller va enviar un missatge al nou govern espanyol de Pedro Sánchez: “A veure si hi ha una voluntat de canviar les dinàmiques”. També la Taula d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya va reclamar ahir que es garanteixi el dret a l’habitatge a les persones més vulnerables i va recordar que el dret a una llar digna i assequible “no està garantit”.

Les entitats socials van recordar que una de les causes que impedeixen l’accés a una llar és la falta d’un parc públic d’habitatge social, i van subratllar que les administracions han de garantir el reallotjament de les persones que estan en perill de ser desnonades, una denúncia a la qual es va sumar la PAH. Més de cent persones es van concentrar ahir al migdia a Cornellà i en altres punts de l’Estat per mostrar la indignació pel suïcidi d’un home amb la consigna “Els desnonaments maten”.