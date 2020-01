El 'Gloria' deixa la Costa Brava sense platges

El temporal Gloria ha esborrat del mapa la majoria de platges i passejos marítims de la Costa Brava, que aquest dimarts presentaven una imatge desoladora: la sorra, els comerços i els restaurants s'han transformat en aigua, escuma i onades de fins a 13 metres. Des de la gran llevantada de Sant Esteve del 2008 que no es recordava una borrasca tan destructiva al litoral gironí, i en molts municipis les seves conseqüències han estat pitjors. És el cas de l’Estartit (Alt Empordà) o Tossa de Mar (La Selva), on la barrumera –que és com li diuen els tossencs a l’escuma que surt del mar– ha anat poble endins deixant els comerços i baixos de la primera línia de mar plens d’aigua, escuma i fang.

De fet, al poble selvatà la força de les onades i del vent ha estat tant gran, que dues barques han xocat contra la terrassa del restaurant Bahia i ha destrossat part dels vidres i de les instal·lacions. "Des de les set de la tarda de dilluns que som al restaurant, no hem pogut dormir en tota la nit", ha relatat en Josep, que és la quarta generació de la seva família que porta el restaurant Bahia, un dels primers que es van obrir a Tossa. "Quan van xocar les barques ens vam espantar molt, van trencar la marquesina de fusta i va començar a entrar aigua i més aigua. I ens n'entrava pels dos costats, perquè tenim dues entrades a banda i banda del restaurant", recorda mentre mou la pala d’un costat a l’altre per treure l’aigua i restes orgàniques que embussen la claveguera.

Ell i la resta de veïns i familiars, juntament amb bombers i operaris, han estat incomptables hores intentant retirar la sorra i l'aigua que s’ha endinsat des de la platja fins al carrer Socors, deixant el passeig del Mar –que queda al mig– cobert de barrumera i fang. Escombres, pales o mànegues: qualsevol eina era bona per ajudar en les tasques per retirar l’aigua, objectes i mobiliari urbà que ha arrossegat amb la seva força el Gloria. "Ara estem amb el toro retirant la sorra, ens ho han demanat els bombers per intentar que l’aigua marxi més ràpid", ha indicat en Jordi, que és membre de la brigada municipal i que s’ha passat tot el dia intentant ajudar els tossencs. Els més damnificats han estat els veïns, comerços i establiments situats al passeig del Mar, el carrer Socors i Pou de la Vila, on l’aigua ha inundat baixos i soterranis com el de la botiga Textura. La seva encarregada, la Mariona, s’ha trobat aquest matí "amb més de tres pams d’aigua i la majoria del gènere ben mullat", segons ha explicat mentre feia servir un recollidor per retirar l’aigua que encara inundava el terra de la botiga.

Per intentar evitar que el temporal que ha de continuar aquesta nit deixi estralls més grans al poble, la imatge més repetida en la majoria de botigues i restaurants de Tossa eren les de paletes aixecant petits murs de maons per intentar aturar la força del mar. "Avui no hem parat, anem d’un costat a l’altre tapiant amb maons les entrades i baixos a veure si aquests murs aguanten el temporal”, ha assenyalat el paleta Josep Ramon, que ha rebut tantes trucades que ha hagut de demanar a altres companys més material per poder aixecar les defenses. En aquests moments està tapiant l’entrada de l'hotel i bar Corisco, que ha quedat completament inundat. "Aquest matí he baixat a obrir el bar i m’ho he trobat tot enfangat, els soterranis inundats i les taules i cadires de la terrassa repartides per tot arreu. Encara estic en xoc", admetia la propietària, la Teresa, que espera que l’assegurança cobreixi totes les pèrdues.

Un danys que s’hauran de sumar als que han tingut la resta d’establiments i veïns de la Costa Brava, especialment en poblacions on el temporal ha estat més virulent, com a l’Escala, Portbou o Platja d’Aro. Precisament en aquest últim municipi, l'Ajuntament ha habilitat el pavelló d’esports com a centre d’acollida per tot el Baix Empordà per intentar ajudar els damnificats pel Gloria. Un temporal que sempre es recordarà a la Costa Brava com la borrasca que va esborrar les platges del mapa.