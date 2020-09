El Govern recomana no viatjar a Madrid i demana extremar la seguretat en parcs i terrasses: "No anem bé"

"No anem bé". Així de contundent s'ha mostrat el president de la Generalitat, Quim Torra, davant l'evolució de la pandèmia a Catalunya, després que hagi pujat el risc de rebrot aquest cap de setmana i que hi hagi prop del triple de grups tancats i centres educatius afectats pel covid-19 que divendres passat. "Hem d'abaixar el ritme social per mantenir el ritme laboral, escolar i cultural", ha dit el president de la Generalitat en un acte amb la Creu Roja. En concret, ha demanat extremar les mesures de seguretat en parcs i terrasses per no haver d'imposar noves restriccions.

Si la situació no millora el Govern "es veurà obligat a prendre decisions". Ha arribat a parlar del "tancament" dels parcs infantils perquè "el problema no són els nens, són les aglomeracions que s'hi poden produir", i ha fet una "crida" als restauradors perquè "reforcin" la seguretat. "L'ús de la mascareta i els gels és obligatori a les terrasses", ha recordat.

Torra ha afirmat que "no és cap consol" que en unes altres zones de l'Estat estiguin "molt pitjor" que Catalunya. S'ha mostrat "molt preocupat" per la situació a Madrid, on la incidència de contagis és quatre cops més alta que Catalunya, i ha recomanat no anar-hi si no és estrictament necessari atesa la "situació excepcional". De fet, ha reclamat al govern d'Isabel Díaz Ayuso que "no permeti sortir de Madrid ningú si no es té la certesa que aquella persona no té cap símptoma".

Precisament aquest dilluns entren en vigor algunes restriccions en la mobilitat a Madrid. Tot i això, Torra ha criticat que el govern madrileny no adopti mesures "més estrictes" i que hagi trigat tant de temps a "demanar ajuda" al govern espanyol. "Si Catalunya es veu obligada a demanar ajuda, ho farem", ha insistit.

303 grups confinats en 218 centres educatius

Torra ha dit que l'evolució de la pandèmia ha de "sacsejar" la societat perquè "recuperi el compromís cívic i l'esforç de superació" que comporta reduir la vida social, també per garantir que les escoles siguin espais segurs. "Uns 2.000 nens estan confinats, el 2% del total de grups estables", ha afirmat. El departament d'Educació ha informat aquest dilluns que la incidència del virus a les escoles i els instituts gairebé s'ha triplicat des de divendres.

Ara hi ha 303 grups escolars confinats per un positiu, mentre que divendres n'eren 111. Això afecta 218 centres, 131 més que divendres (87). Tot i les dades absolutes, el departament recorda que el 96% dels centres tenen tots els grups en funcionament. Els únics que han tancat del tot són la llar d'infants Petit Montessori, l'escola bressol municipal de Gràcia i la llar d'infants municipal de Can Dragó, totes tres a Barcelona. Per territoris, els que concentren més centres afectats són als serveis territorials del Maresme-Vallès Oriental (39), la Catalunya Central (35), Barcelona ciutat (33) i el Vallès Occidental (32).