El Govern atura les adopcions i els acolliments d'infants i llança un pla per als sensesostre

La Generalitat ha anunciat un nou paquet de mesures en relació al coronavirus que ara afecten els sensesostre, els aturats, els menors i les adopcions. Després d'anunciar, divendres, el tancament dels centres de dia per a gent gran i altres equipaments bàsics –ara es faran atencions a domicili quan sigui imprescindible–, el Govern ha decidit fer un pla també per evitar que el virus es propagui sense control entre les persones que viuen al carrer.

D'entrada faran una detecció proactiva a tots els recursos i equipaments i també al carrer per detectar possibles casos positius de Covid-19 entre les persones que no tenen llar. També confinaran els casos que siguin necessaris en recursos residencials que determini l'Àrea Bàsica de Serveis Socials en coordinació amb les entitats socials d'atenció al sensellarisme. En cas que calgui aïllar-los, la Creu Roja els distribuirà àpats.

També s'habilitaran nous equipaments temporals i urgents per evitar aglomeracions en dormitoris i espais comuns dels equipaments públics.

El nou paquet de mesures també afecta els aturats, perquè a partir d'ara tanquen al públic totes les Oficines de Treball i l'atenció només es farà de manera telefònica i telemàtica. També se suspenen tot els terminis administratius per a qualsevol tipus de tramitació per als ciutadans. En els serveis mínims imprescindibles d'atenció al públic presencials –com ara els registres– s'aplicaran les mesures preventives establertes per les autoritats sanitàries i s'establiran, en el seu cas, els torns imprescindibles per garantir la prestació del servei.

Mesures per als menors i les adopcions

La DGAIA, que ja va publicar una primera bateria de mesures per als menors, n'afegeix de noves: se suspenen les visites i els permisos de sortida a casa de familiars. Tampoc es podran fer excursions i sortides grupals a l'exterior ni cap activitat de lleure fora del centre.

Paral·lelament, l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA) posposa els acoblaments entre infants i famílies, a excepció dels acolliments d'urgència i diagnòstic o preadoptius quan la procedència del nadó sigui un hospital. Les entrevistes de seguiment i visites domiciliàries de seguiments d'acolliments només es faran en casos d'urgència. Caldrà intensificar el contacte telefònic o per mitjans telemàtics en la resta de casos. També es posposen entrevistes, sessions informatives i formatives, siguin grupals o individuals. Els acompanyaments a visites mèdiques només es faran si són estrictament necessaris i no es poden ajornar per motius de salut.