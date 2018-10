El govern català aprova la llei d'igualtat i no discriminació

El consell executiu ha tornat a aprovar aquest dimarts el projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació. El text estava en tràmit al Parlament, però va decaure quan es va aplicar l'article 155. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, ha apuntat que són conscients que ja existeixen regulacions específiques que protegeixen el col·lectiu LGTBI i les dones, però ha subratllat la importància de tenir una llei "paraigua" que abordi "qualsevol tipus de discriminació i que tingui com a eix vertebral la defensa de la igualtat i de la dignitat de totes les persones". Tindrà un règim sancionador que el conseller no ha concretat, a l'espera que es treballi al Parlament. S'haurà de desenvolupar mitjançant un reglament propi.



La llei està adreçada a totes les institucions públiques i persones físiques o jurídiques de caràcter privat. Preveu mesures de protecció amb l’obligació d’aplicar mètodes i instruments per a la detecció de vulneracions del dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació. També estableix que caldrà adoptar mesures preventives o per acabar amb situacions discriminatòries.

Pel que fa al règim sancionador, el conseller ha dit que aprovar aquest projecte ara no implica aturar el desenvolupament de la llei contra l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, amb el seu reglament corresponent.

Pla Nacional per a la Igualtat de Tracte i la No Discriminació

El text aprovat pel consell executiu aquest dimarts preveu l'impuls d'un Pla Nacional per a la Igualtat de Tracte i la No Discriminació, un document que determina els eixos, les línies estratègiques, els objectius i les mesures per prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació per raó de les causes que estableix aquesta llei.

Abans de ser aprovat pel consell executiu, el projecte ha passat per un procés participatiu on han intervingut els consells adscrits a la Generalitat, com ara la Taula per la Ciutadania i la Immigració, el Consell de la Gent Gran de Catalunya, el Consell Nacional LGBTI, el Consell Nacional de les Dones i el Consell Nacional de la Joventut, així com les entitats i el món associatiu del país.

Poques hores abans que s'aprovés la llei, de fet, l'Observatori Contra l'Homofòbia (OCH) de Catalunya i la delegació catalana de la Federació Espanyola LGTB (FELGTB) havien reivindicat que s'apliqués la llei estatal d'igualtat LGTBI al·legant que "actualment està parada".

La llei LGTBI catalana, aprovada el 2014, "no s'està implementant en la seva totalitat", va lamentar Joaquim Roqueta, portaveu de la FELGTB, mentre que el president de l'OCH, Eugeni Rodríguez, va xifrar en 400 les incidències d'homofòbia registrades i només sis sancions en quatre anys.