El Govern obre un centre d'emergència per a MENA a Barcelona amb 20 noves places

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha obert aquest diumenge un segon centre d'atenció d'emergència per a menors immigrants no acompanyats (MENA) amb 20 places. Les places se sumen a les 60 que ja es van posar en marxa dijous a la capital catalana, i que permeten "escurçar el temps d'estada a les dependències dels Mossos d'Esquadra", segons ha explicat la Directora General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), Georgina Oliva.

En els centres d'emergència s'identifiquen els joves, se'ls fa el primer reconeixement mèdic, se'ls ofereix assistència jurídica, atenció psicològica i s'inicien els contactes amb la família, si s'escau. Davant el creixent nombre d'arribades, però, la DGAIA ha fet una crida a Ajuntaments i consellers comarcals per trobar espais per habilitar centres d'acollida. "És allà on es poden treballar els aspectes de fons de la seva integració social i laboral com l'escolarització, l'aprenentatge de les llengües i l'alfabetització, la coneixença de l'entorn, la participació en la xarxa social i comunitària o les activitats de lleure", ha explicat Oliva.



La DGAIA ha remarcat que tot i que les 80 places noves posades en marxa els últims dies ajuden a buidar les dependències dels Mossos de menors, la seva arribada "no s'atura". Per això, el Govern s'ha compromès a "seguir obrint els centres que calgui per poder fer bé l'atenció d'emergència" i també "l'acollida i la integració".



Els menors, en tot cas, han de passar per les dependències de la policia perquè els Mossos, d'acord amb la Llei d'Estrangeria, són els responsables de la identificació dels menors i de fer el contacte amb els serveis d'atenció a la infància, que posteriorment s'encarrega de l'acollida i n'assumeix la tutela.



Entre l’1 de gener i el 15 de setembre de 2018 han arribat 2.156 infants i adolescents a Catalunya.