El Govern retira el concert als 11 centres que separen per sexe però els dona un any de pròrroga abans de fer-ho efectiu

Fa dos anys quan Josep Bargalló va arribar a la conselleria d'Educació va avisar que no volia renovar els concerts a les escoles que separen els alumnes per sexe. Argumentava que "la socialització de les persones no es pot fer separant els sexes" i, encara que va dir que és un model "que s'ha de respectar", no es pot fer amb diners públics. Dos anys després, el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ha fet oficial que no es renovaran els concerts educatius als onze col·legis catalans que segreguen per sexe perquè "no compleixen el principi de coeducació per mitjà de la escolarització mixta, que ha d'ésser objecte d'atenció preferent". Ara bé, el departament dona al mateix temps "una pròrroga d'un any" al concert de primària, que acaba aquest curs, perquè si les famílies volen escolaritzar els seus fills de forma gratuïta, "sabran que aquest és el darrer curs on ho podran fer en aquests centres".

Els centres que perden el concert educatiu són Canigó, Bell-lloc del Pla, Les Alzines, Pineda, Xaloc, Institució Lleida, Esc. Fam. Agr. Campjoliu, Institució Tarragona, La Vall, La Farga i Viaró, segons la resolució d'Educació publicada al DOGC. Després que els centres de Tarragona (Aura i Turó) i de Lleida (Arabell i Terraferma) es fusionessin a nivell administratiu, el departament ja va avisar que integrar centres masculins i femenins en un codi únic era insuficient.

A la mateixa resolució, també es renova de forma provisional els concerts de primària de la resta d'escoles del país que acabaven el seu període de vigència aquest curs 2019/2020, i que en aquest cas es renovaran no per un, sinó per sis anys, com es feia habitualment. També es renoven els concerts del segon cicle d'educació infantil i de l'ESO. Són xifres provisionals perquè el nombre de grups renovats es confirmarà quan es tinguin les dades de preinscripció, i només es confirmarà la renovació o l'increment dels grups que arribin al nombre fixat a la normativa (mínim 20 alumnes a primàries).

Un argument tècnic

Per retirar-los el concert, Educació aplica l'article 43.1.d de la Llei d'Educació de Catalunya, segons el qual els centres amb finançament públic han de complir el principi d'educació per mitjà de l'escolarització mixta, que ha d'ésser objecte d'atenció preferent, assenyala la resolució. I també un article de la llei espanyola que demana a aquestes escoles que exposin les raons educatives i les mesures acadèmiques que fan per garantir la igualtat.

Per això, el 3 de març es va sol·licitar a totes aquestes escoles que en un termini de 10 dies "aportessin el Projecte Educatiu del Centre i al·leguessin les raons pedagògiques en què fonamenten l'elecció del model d'educació diferenciada per sexes". Fonts d'Institució Familiar d'Educació, un grup que té vuit centres a Catalunya i Balears, han assegurat que van enviar la documentació dins de les dates establertes. Però l'estat d'alarma decretat el 14 de març arran de la crisi sanitària pel Covid-19 "va suspendre els termes i va interrompre els terminis administratius abans de la finalització del termini dels 10 dies", diu el DOGC. "Atès que no s'ha pogut acreditar el compliment de les raons educatives de l'elecció d'un model d'escolarització diferenciada per sexes, ni l'adopció de mesures acadèmiques necessàries per garantir que aquesta organització diferenciada no constitueixi un impediment a la igualtat no es pot aprovar la renovació del concert", afirma la resolució.

Així, les escoles que s'han quedat sense concert critiquen que el departament ho justifiqui amb un "aspecte merament tècnic". "Aquesta pròrroga inclosa a la resolució és una nova mostra d'"estil" del Departament, presidit pel conseller Josep Bargalló, per justificar una decisió que no se sustenta en el marc normatiu vigent", afirma Teresa Martínez, Consellera Delegada d'Institució Familiar d’Educació, en una carta a les famílies i els treballadors dels centres. "Podeu estar tranquil·les. L’actual marc jurídic empara el nostre model educatiu i els tribunals han ratificat la plena legalitat de l’educació diferenciada i el dret de les escoles a rebre finançament públic com qualsevol altre centre educatiu", afegeix, avançant que "prendran totes les accions legals oportunes" perquè "no hi ha cap normativa nova que sustenti que ara no complim els requisits".

En efecte, el Govern no ha publicat encara el decret de concerts que fa temps que prepara i que, més enllà de revisar el finançament del sector, també exigirà "coeducació" a les escoles que vulguin el concert. Això, diuen a la conselleria, passa per força per no separar per sexes.

I la llei espanyola, que el govern espanyol ara vol canviar, segueix afirmant que "no constitueix discriminació l'admissió dels alumnes i les alumnes o l'organització de l'ensenyament diferenciats per sexes" i que "en cap cas l'elecció de l'educació diferenciada per sexes pot implicar per a les famílies, els alumnes i les alumnes i els centres corresponents un tracte menys favorable,

ni un desavantatge a l'hora de subscriure concerts amb les administracions educatives o en qualsevol altre aspecte". Tot i això, el govern espanyol de PSOE i Podem van acordar modificar la llei Wert i van anunciar que "es prioritzarà" la subvenció dels centres mixtes.