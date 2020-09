El Govern destinarà 51,1 milions d’euros a la ciència, en substitució del fons FEDER

El Govern destinarà 51,1 milions d’euros de fons propis per substituir els fons FEDER destinats a la recerca que van ser reprogramats just abans de l’estiu per cobrir despesa sanitària ocasionada pel covid-19. La reprogramació de fons s’havia plantejat des de Brussel·les a tots els estats membres que s’hi volguessin acollir per fer front a la pandèmia. Espanya va fer cas de la recomanació i va convidar les diferents autonomies a fer el mateix per “guanyar liquiditat”, segons va admetre el ministeri d’Hisenda. Catalunya va acceptar la proposta, però els centres de recerca van reclamar que el govern compensés aquesta pèrdua amb un “compromís ferm” que assegurés les quantitats reprogramades. El compromís s'ha adquirit formalment aquest dimarts en forma d’ordre de govern signada per l’executiu.

D’aquesta manera es posa punt final a un culebró que, en opinió de representants dels centres de recerca catalans, posava en risc la construcció i equipament de centres científics per valor de 102 milions d’euros. La meitat d’aquests diners anaven a càrrec dels fons europeus, mentre que l’altra meitat corresponien a compromisos d’origen públic i privat negociats per cada centre.



Francesc Posas, director de l’Institut de Recerca Biomèdica, celebra que finalment s’hagi signat l’acord de govern. En la seva opinió, “mostra un suport i un compromís clar del govern per la recerca del nostre país”. Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall, s’hi afegeix: “És meritori que en temps tan convulsos el Govern hagi trobat els recursos i la unitat de criteri per seguir apostant per la recerca”. La inversió pressupostada és la més gran en infraestructures de recerca dels últims anys. “El Govern ha fet bé perquè el país la necessita amb urgència i encara en caldrien més”.

Igualment, Josep Samitier, director de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya i president d’ACER, l’associació dels centres de recerca catalans, celebra l’acord, que ofereix algun avantatge respecte dels FEDER, ja que es podrà rebre la inversió en quatre anys sense haver de seguir el compliment estricte dels fons europeus. En tot cas, adverteix, les partides “no han de formar part” dels futurs pressupostos de la Generalitat, ja que això implicaria “una desinversió”.