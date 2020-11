El Govern s'ofereix a llogar fins a 1.500 pisos a privats per reduir les llistes d'emergència

Nova estratègia del Govern per intentar pal·liar l'efecte de la crisi d'accés a l'habitatge. El departament de Territori ha detectat que hi ha fins a 1.700 famílies a tot Catalunya que tenen un informe de vulnerabilitat acreditada favorable i que, en canvi, fa mesos o anys que estan a l'espera d'un pis en les diferents meses d'emergència habitacional del país. Per reduir aquesta bossa, el Govern ha llançat un nou programa, Reallotgem.cat, amb què pretén llogar entre 1.300 i 1.500 pisos a privats durant el 2021 per posar-los a disposició d'aquestes famílies. Ho ha explicat el conseller de Territori i aspirant a candidat a la presidència de la Generalitat de JxCat, Damià Calvet.

El conseller ha detallat que la Generalitat destinarà 21 milions d'euros a aquesta nova mesura, que es vehicularà a través dels ajuntaments. Els consistoris tenen temps per adherir-se al pla fins al 31 de desembre. Aleshores el departament encarregarà als ens locals la recerca de pisos o aparthotels al mercat de lloguer i els pagarà –450 euros en el cas dels pisos i 250 euros en el cas dels aparthotels– per a les gestions de recerca. Un cop localitzats els immobles, serà l'Agència de l'Habitatge de Catalunya qui es farà càrrec del lloguer.

Els pisos han d'estar preparats per entrar-hi a viure (sense necessitat de grans reformes) i han de complir els mínims que ja s'ofereix als pisos de protecció oficial. La Generalitat signarà un contracte de lloguer amb el propietari, a qui pagarà els 18 primers mesos per avançat i segons el preu que surti reflectit a l'índex de referència, tal com marca la llei catalana que des de fa un parell de mesos regula el preu dels lloguers.

La captació i el preu, possibles esculls

"És una mesura de xoc per alleugerir les llistes d'emergència", ha puntualitzat Calvet, que s'ha mostrat segur que les condicions i la "seguretat" ofertades per la Generalitat animaran els ajuntaments a adherir-se al pla i als propietaris a llogar els pisos.

Però la veritat és que als municipis on la llista d'espera de les meses és més llarga (les capitals de comarca, entre les quals destaquen sobretot Barcelona, l'Hospitalet i la resta de l'àrea metropolitana), aconseguir-hi trobar pisos per llogar no és ara mateix una tasca senzilla. A Barcelona, per exemple, la captació de pisos de privats ha tingut un èxit relatiu: només un miler de pisos en els últims anys.

El director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt, ha assegurat que el nombre total de pisos dependrà de la captació dels ajuntaments i que els habitatges siguin més o menys barats. "Si en trobem de més assequibles, en podrem tenir més", ha dit.

Tot i això, Calvet és optimista: "Creiem que tot el que posem a disposició, com ara remunerar els ajuntaments per fer la gestió de captar i també assegurar els primers divuit mesos per avançat als propietaris seran una garantia d'èxit; així ho creiem".