El Govern planteja noves restriccions als municipis metropolitans més afectats pel covid-19

Aquest dissabte hauran passat quinze dies des que el Govern va decidir imposar restriccions a la interacció social, comercial i cultural d'una desena de municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, i abans que aquesta resolució caduqui la Generalitat ja n'ha aprovat una altra de nova, que ara haurà de ratificar un jutge. La consellera de la Presidència i portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, ha anunciat que el Procicat ha donat llum verda aquest dimecres a la nova resolució que, a diferència de l'anterior, permetrà l'activitat comercial minorista i de serveis, cultural, lúdica i esportiva amb un aforament màxim del 50% i el culte religiós a un 33% de la capacitat dels temples. Amb tot, es manté el veto a les reunions de més de deu persones, tant en l'àmbit públic com privat.

El Govern també ha ampliat el nombre de municipis metropolitans afectats per les restriccions perquè ara hi suma Castelldefels i Gavà, que no tenien cap tipus de limitació vigent. Sant Feliu de Llobregat també s'incorpora a la nova resolució, per bé que ja tenia restriccions aprovades de manera individual. Per tant, si el jutge ho valida, les mesures ara s'aplicaran a Barcelona, a un total de 15 altres municipis de l'àrea metropolitana i també als set municipis del Segrià que fins ara estaven confinats (Lleida, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre).

La nova resolució estableix que els cinemes, els teatres i les sales de concerts de Barcelona, els municipis de l'àrea metropolitana i del Segrià afectats per les restriccions podran reobrir a la meitat de l'aforament. "Es podran dur a terme totes les activitats culturals d'arts escèniques, musicals, cinemes i exposicions tant en recintes tancats com a l'aire lliure si estan habilitats per als espectacles, no se supera el 50% de la capacitat i sempre que es garanteixi el compliment dels plans sectorials aprovats pel Procicat", ha dit Budó. A banda, les biblioteques, els arxius, els museus i els monuments seguiran oberts subjectes als plans sectorials de la represa.

Pel que fa a les activitats lúdiques i esportives, com els parcs infantils, els gimnasos o les piscines municipals, ara se'n permetrà l'obertura directament però en cap cas es podrà superar el 50% de l'aforament. Les restriccions sobre els actes de culte religiós també es relaxen, i ara s'autoritzen amb un aforament màxim d'un terç de la capacitat dels temples, per sobre del límit de deu persones que es marcava.

Pendents del jutge

La nova ordre s'ha fet pública gairebé en paral·lel a la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d'avalar la reobertura dels cinemes, els gimnasos i els espais esportius, però que manté el tancament dels locals d'oci nocturn, després d'haver estudiat els recursos presentats per alguns dels gremis afectats sobre l'anterior resolució del Govern. Així, en cas que el jutge ratifiqui el nou pla, aquest anul·larà la recent decisió de l'alt tribunal.

Budó ha afirmat que l'executiu ja treballava des de la setmana passada amb els ajuntaments afectats de l'àrea metropolitana per flexibilitzar les restriccions als espais culturals i esportius. Ha recordat que el TSJC permet la reobertura si es compleixen les mesures sanitàries aprovades pel Procicat i, en aquest sentit, ha explicat que "els que han fet els deures, els que són espais segurs", són els que poden reobrir. De fet, la presentació del nou pla, segons fonts del Govern, ha coincidit temporalment amb la publicació de la resposta judicial.

Fins ara les activitats culturals estaven prohibides però es podien celebrar si es demanava una autorització a través de l'ajuntament corresponent i el Procicat ho aprovava. Aquest tràmit burocràtic havia provocat una allau de peticions per part de teatres i festivals que volien obrir. Alguns, com el Grec i el Cruïlla XXS, havien estat autoritzats per la Generalitat però d'altres seguien a l'espera de l'administració.

Les sales de cinema, que estan tancades des del 17 de juliol, van impugnar dilluns als tribunals la resolució de la Generalitat que no els permetia obrir, i ha sigut justament aquesta tarda quan el TSJC els ha donat la raó i ha dit que poden obrir. Però la nova resolució de la Generalitat anul·larà la decisió del TSJC i només permetrà als cinemes funcionar amb el 50% de l'aforament. Ara està a l'espera de l'aprovació judicial perquè es pugui aplicar.