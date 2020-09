El Govern prorroga 15 dies més les restriccions per fer fornt al covid-19

Les restriccions aprovades per frenar l'avenç del coronavirus a Catalunya, com ara la limitació dels desplaçaments als estrictament necessaris i la prohibició de les reunions de més de deu persones, continuaran vigents com a mínim durant dues setmanes més. La Generalitat ha prorrogat les mesures especials en matèria de salut pública a causa de l'increment en el nombre de contagis.

La limitació de les trobades amb més de deu persones no inclou les activitats laborals, els mitjans de transport públic, les activitats de culte o els actes religiosos, com els casaments, els serveis religiosos, les celebracions i les cerimònies fúnebres. També queden excloses les activitats culturals, d'arts escèniques i musicals o els cinemes i les exposicions.

La resolució, que s'ha publicat avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), també preveu la pròrroga de la prohibició de consumir begudes alcohòliques a la via pública i la resta d'espais oberts al públic . A més, com fins ara, els ajuntaments continuaran determinant la celebració de fires i festes majors, sense perjudici del compliment de totes les mesures de seguretat establertes.

La Generalitat destaca la limitació de les reunions grupals com una de les mesures "més idònies" per controlar la pandèmia. "No establir-la amb caràcter general generaria el risc que perdés la seva efectivitat, ja que la fragmentació de la mesura pel territori permetria obviar-la amb desplaçaments territorials a àmbits en què no estigués vigent", ha advertit en el text de la resolució. Aquesta mesura també vol donar resposta a l'increment de contagis entre persones asimptomàtiques.