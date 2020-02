El Govern ultima les multes de fins a 10.000 euros per als agressors sexuals

La llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat permetrà començar a sancionar els agressors sexuals a Catalunya amb multes que aniran dels 1.001 euros als 10.001 euros. La Generalitat concreta així la mesura que va anunciar fa uns mesos. El Codi Penal només preveu sancions de 600 euros i el conseller d'Interior, Miquel Buch, a més de demanar una reforma d'aquest aspecte a l'Estat, ha remarcat que s'apliqui una normativa pionera al país perquè aquestes actituds masclistes tinguin "sancions dures".

Buch ha signat amb vuit ajuntaments de les Terres de l'Ebre, i dues empreses de seguretat privada el protocol contra les violències sexuals en entorns d'oci que forma tots els agents i actors implicats per detectar actituds contra la integritat sexual de la dona. Acompanyat pel director general d'Administració de Seguretat del departament d'Interior, Jordi Jardí, han rubricat l'adhesió al protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d'oci amb els ajuntaments de Tortosa, Amposta, l'Ampolla, Garcia, Ascó, Palma d'Ebre, Roquetes i l'Aldea. Les dues empreses signatàries són l'empresa de vigilants de seguretat privada, Magnus Seguridad, i l'empresa de controladors d'accés, Alpha Serveis Personals i Aeris.

Una altra de les novetats és que els agents de seguretat privada i vigilants que hagin estat formats podran iniciar el procés de denúncia des de l'espai on s'ha produït la violència sexual. "Es podran adreçar in situ als vigilants privats per iniciar el procés de denúncia sense desplaçar-se a la comissaria de Mossos. Després ve el procediment normal i corrent però no fem anar la víctima amunt i avall en un moment poc agradable i gens còmode. Intentem minimitzar al màxim el dolor i el mal que pot patir una víctima per part d'un agressor sexual", ha explicat el conseller d'Interior. El director general d'Administració de Seguretat ha animat els ajuntaments a incloure incentius als plecs de contractació perquè les empreses de seguretat que contractin se sumin al protocol i rebin la formació.

A més dels 9 ajuntaments ebrencs que s'han adherit al protocol –el primer a Catalunya va ser Tivissa i aquest dimecres se n'incorporen vuit més– ja són una vuitantena els consistoris al país que han signat el conveni i s'han iniciat els tràmits amb vuitanta municipis més. De manera telemàtica també s'han signat amb grans marques esportives, festivals i activitats lúdiques. Aviat s'hi sumarà el FC Barcelona i es treballa també amb el circuit de Montmeló. El material audiovisual d'aquesta campanya es va emetre ja en l'última edició del Canet Rock.

Dades negatives

Davant les últimes dades sobre l'augment de les denúncies per agressions sexuals amb penetració a Catalunya, el conseller Buch ha lamentat que existeixi "una dada negra" sobre els fets que succeïen abans però que no es denunciaven. "Això no vol dir que hem d'estar més tranquils, al revés. Hem aconseguit que la societat es rebel·li davant d'un maltractament, que les dones ja no el tolerin i això ha estat un gran pas. Hem canviat els conceptes dels límits d'una persona envers l'altra i ara hem de lluitar tots perquè no hi hagi agressions, violència i assetjament", ha sentenciat. Buch ha defensat que aquest canvi s'ha de seguir treballant des de tots els àmbits. "Hem de ser una societat millor, sentiré vergonya mentre hi hagi masclisme", ha assegurat.