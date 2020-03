Gran desplegament policial des de primera hora del matí per fer efectiva l'ordre de desallotjament del Bloc Llavors, al carrer Lleida del barri del Poble-sec, a Barcelona. Els veïns estan mobilitzats des de dijous, quan la jutge va comunicar el desallotjament amb data oberta, que s'havia de fer efectiu entre dimecres de la setmana passada i el 12 de març. Volen impedir que s'expulsi les sis famílies que viuen al boc, propietat del fons Vauras Investment, al qual acusen d'haver declinat totes les seves propostes d'asseure's a parlar d'un lloguer social. El mateix Ajuntament de Barcelona, de fet, ja ha anunciat que ha engegat els tràmits per sancionar la propietat, tenint en compte que no ha ofert cap alternativa als veïns –les famílies tenen un informe d'exclusió residencial– i que, per tant, no està aplicant el decret d'habitatge.

Desnonament amb data oberta d'un edifici sencer al Poble-sec de Barcelona

Aquest matí, la policia –hi han acudit 17 vehicles de la Brimo dels Mossos, segons els veïns– s'ha trobat una cinquantena de persones a dins de l'edifici i una trentena més a fora. El Sindicat de Barri del Poble-sec estava organitzat per a aquest possible desnonament i, de fet, ja ahir a la tarda, davant de la imminència de l'acció policial, van preparar concerts al voltant del bloc per garantir que hi hauria gent als carrers si arribava la policia. Fonts dels Mossos d'Esquadra han confirmat que s'està practicant el desallotjament i que actuen per ordre judicial. Els veïns concentrats al bloc asseguren que avui els Mossos han entrat al portal del bloc sense esperar la comitiva judicial, que ha arribat a l'edifici passades les vuit del matí. Segons els Sindicat de Barri, la comitiva ha decidit tirar endavant el desallotjament i la policia ha començat a expulsar alguns dels concentrats.

651x366 Gran desplegament policial per desallotjar el bloc Llavors de Barcelona Gran desplegament policial per desallotjar el bloc Llavors de Barcelona

La jutge que porta el cas va ser la primera que va dir que s'acollia al nou decret d'habitatge del Govern per aturar el desnonament de l'edifici. L'eufòria dels veïns, amb tot, va durar poc: el mateix jutjat es va fer enrere al considerar que el decret era una norma administrativa sense efectes judicials i va dictar una nova ordre de desnonament, que és la que ara és ferma.

El nou decret d'habitatge atura el primer desnonament d'un bloc sencer ocupat al Poble Sec els moviments socials per un habitatge digne van organitzar una roda de premsa al Parlament per demanar a la magistrada que frenés el desnonament i fes complir el decret que obliga Vauras a oferir un lloguer social als ocupes que hi viuen. A l'acte s'hi van sumar partits polítics com la CUP, els comuns, ERC i JxCat, així com la regidora d'Habitatge de Barcelona, Lucía Martín. Tots van firmar una carta oberta dirigida a la magistrada. Finalment, però, el procés ha tirat endavant. Des del Sindicat de Barri del Pobe-sec criden a concentrar-se davant de l'edifici, al carrer Lleida 38, per impedir el desallotjament.

ALERTA DESNONAMENT



Dins i fora de l'edifici estem resistint el desnonament de l' @blocllavors



Necessitem ser moltes més abans que arribi la comitiva per intentar aturar-ho‼️



Veniu!!



c / Lleida, 38 #PobleSec #SomLlavors pic.twitter.com/cPWYU5OiWp — Sindicat de Barri - Poble Sec #FUCKCORONAVAURAS (@sindicatdebarri) March 3, 2020

Les sis famílies que viuen en aquest bloc hi són des del mes de juliol del 2017. La seva intenció, com van explicar ja en el moment de l'ocupació, era reclamar un lloguer social.

El Sindicat de Barri del Poble-sec i les famílies del Bloc Llavors han demanat mesures cautelars al comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de l’ONU per impedir el desnonament. També han enviat una carta a Leilani Farha, la relatora de l’ONU en matèria d’habitatge.