La Guàrdia Civil confisca 800.000 dosis de LSD en un laboratori de València

La Guàrdia Civil i la Policia Federal austríaca, coordinades per l'Europol, han desmantellat una trama dedicada a la fabricació i venda de drogues sintètiques arreu del món que operava des de tres laboratoris a la Pobla de Vallbona, al País Valencià; Alhendín, a Granada, i Amsterdam. Només al laboratori valencià els agents hi van trobar 788.606 dosis de LSD –la quantitat més gran confiscada mai a Europa, segons l'Europol–. De fet, als laboratoris de la Pobla de Vallbona i Alhendín hi havia 112 quilos de drogues classificades i envasades valorades en 12 milions d'euros.

La trama, segons l'agència Efe, la dirigia una família des de dos pobles de Granada: Dílar i Alhendín. Hi estaven involucrats la mare, de 65 anys, els seus dos fills i les parelles respectives. La policia també ha arrestat dues persones més a la Pobla de Vallbona –una de les quals d'origen francès– i una altra a Seitzersdorf, a Àustria. Cap dels arrestats tenia antecedents policials, i es dedicaven a fabricar i vendre drogues per internet. Les enviaven per correu postal, camuflant-les com si fossin productes contra la humitat o additius per al ciment. Els investigadors van detectar que des d'un apartat de correus que l'organització tenia a Ogíjares, a Granada, s'havien enviat una gran quantitat de paquets a més de cent països.

L'organització de traficants funcionava des del 2012 i primer importava la primera matèria des de la Xina i altres països asiàtics. Però a causa d'un enduriment de la llei va passar a elaborar les substàncies psicoactives a Amsterdam. Allà va instal·lar-hi un laboratori amb material valorat en 200.000 euros i on treballaven dos enginyers químics. Els productes s'enviaven als laboratoris del País Valencià i Andalusia, on es camuflaven de productes legals, s'empaquetaven i s'enviaven. El grup venia més de cent tipus de drogues com ara cannabinoides sintètics, depressius, dissociatius, estimulants –com ara amfetamines i catinones–, nootròpics, substàncies psicodèliques i opiacis sintètics.

La venda, segons la Guàrdia Civil, es feia exclusivament a través de webs que funcionaven a l'anomenada 'darknet', la xarxa fosca, formada per xarxes accessibles des d'internet però invisibles a Google que inclouen tecnologies que afavoreixen l'anonimat dels que hi naveguen. A més, aquestes pàgines eren d'accés restringit, i només s'hi podria entrar si t'hi convidaven.

La investigació va començar el 2015, quan la policia alemanya va interceptar a Hof, a Baviera, un paquet enviat des d'Ogíjares que contenia droga. En l'operació, que es va fer el 7 de març però no s'ha comunicat fins aquest dijous, es van fer escorcolls en totes aquestes poblacions –i també a Madrid– i es van arrestar els vuit implicats. També es van immobilitzar 4,5 milions d'euros en 'bitcoins' i altres criptomonedes –la quantitat més gran mai confiscada a Europa–, deu cotxes d'alta gamma, comptes bancaris amb dos milions d'euros, tres immobles amb un valor total d'un milió més i 650.000 euros en efectiu. La Guàrdia Civil calcula que l'organització hauria pogut blanquejar i reinvertir diners a través de quatre societats instrumentals per valor d'uns 40 milions d'euros.