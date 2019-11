Sense notícies del macrocomplex de Hard Rock a Tarragona

Un any i mig després que la Generalitat li concedís la llicència per construir un casino, l'empresa Hard Rock encara no ha aportat tota la documentació i els projectes necessaris per tirar endavant el Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-Seca i Salou, el complex d’oci que antigament havia de ser el BCN World. Davant de la inacció de la companyia, l'assemblea Aturem BCN World i GEPEC Ecologistes de Catalunya ha instat la Generalitat que revoqui la llicència a aquesta empresa i deroguin "tot el marc legislatiu fallit que havia de permetre el projecte".

La Generalitat assegura que el termini oficial no acaba fins al 5 de desembre. A més, fonts del Govern ja han confirmat a l'ARA que la Generalitat treballa en una nova pròrroga. Així, la llicència seguirà vigent i el projecte "va endavant", insisteixen les mateixes fonts, malgrat no aventurar cap data ni horitzó concret perquè l'acord amb Hard Rock quedi rubricat i el projecte passi a una nova fase.

"Tenim dubtes jurídics sobre si poden fer una altra pròrroga", rebat el portaveu d'Aturem BCN World, Joan Pons, que assenyala que els serveis jurídics de la plataforma estan estudiant la legalitat d'aquesta via. "Sincerament, el que els diem a la Generalitat és que aquest projecte no pot anar de pròrroga en pròrroga: és un símptoma clar que, set anys després d'haver-se iniciat, el projecte va caient en picat", rebla. De fet, segons els càlculs d'Aturem BCN World, l'empresa Hard Rock ja està fora de termini per presentar la documentació. "La llicència es va publicar el 25 de maig del 2018 al DOGC; després el Govern els va concedir una pròrroga de sis mesos que segons els nostres càlculs acabava aquest dilluns passat", argumenta.

Bloqueig en la compravenda dels terrenys

De les converses amb Hard Rock en depèn, també, l'operació de compravenda dels terrenys a La Caixa, que, segons la plataforma ecologista, es troba "bloquejada". "La compravenda està aturada perquè les condicions econòmiques i legals que interposa La Caixa són molt dures i el Govern té una patata calenta sobre la taula que no sap com resoldre", assegura el portaveu de la plataforma.

Des del Govern reiteren que exerciran l'opció de compra –tal com van anunciar a l'estiu–, però que, un cop adquirits, aquests terrenys els comprarà Hard Rock per construir-hi el seu complex. Amb aquesta operació, que es farà a través de l'Institut Català del Sòl (Incasòl), fonts de la Generalitat reiteren que no es gastarà "ni un euro de diners públics" a adquirir els terrenys.

Segons el Govern, doncs, la transacció amb La Caixa està pendent que es formalitzi el compromís de Hard Rock per tirar endavant el complex, un escenari que el Govern confia que arribi malgrat la lentitud: "Avança lentament perquè volem que surti bé i per això cal discreció", subratllen. La plataforma en contra del projecte recorda que, a banda de la seva petició de revocació, també hi ha pendents diversos recursos, contra el pla director i pel valor dels terrenys.