Harold Goodwin: “És el turisme el que ha d’estar al servei de la ciutat, i no al revés”

Harold Goodwin és catedràtic de la Universitat Metropolitana de Leeds i fa més de mitja vida que es dedica al turisme. Però no a qualsevol tipus de turisme: és impulsor del concepte turisme responsable, un corrent que lluita per evitar que l’activitat turística acabi perjudicant el dia a dia dels locals. Sota aquesta premissa, i convidat per Barcelona Turisme, arriba a la capital catalana, on demà pronunciarà una conferència sobre els reptes turístics de la ciutat i algunes de les possibles solucions.

¿Creu que vostè és el pare del turisme responsable?

No, el pare no. Aquest corrent va ser concebut el 1987 per l’investigador suís Jost Krippendorf. Quan va veure que el paisatge de Suïssa estava canviant a causa de l’activitat turística al voltant de les estacions d’esquí, va entendre que caldria actuar d’una manera responsable per pal·liar els efectes negatius que el turisme massiu comportaria a l’entorn local.

El turisme massiu és negatiu?

El turisme sempre dependrà de la gestió que se’n faci. El turisme responsable entén que és el turisme el que ha d’estar al servei de la ciutat, no al revés.

És a dir...

S’ha de prioritzar la vida de la gent local. Si l’indret en qüestió és un bon lloc per viure serà automàticament un bon lloc per visitar. Al contrari no funciona. A més, es demana una actitud responsable del visitant, però també de totes les tecles que formen part d’aquesta oferta turística.

En quin sentit?

A banda de garantir una bona gestió, hi ha altres exemples: que els hotels facin un ús responsable de l’aigua o de la llum, que es potenciï la gastronomia i els productes locals...

¿I creu que el turista hi està d’acord?

Sí. El turisme ha canviat molt en els últims 20 anys, també a Barcelona: abans predominaven els visitants que venien aquí a prendre el sol, a disfrutar de la bona temperatura i a beure cervesa. Ara la majoria, no tots, venen atrets per l’estil de vida de la ciutat, per l’activitat cultural, per experimentar aquest dia a dia local.

Però, malgrat això, a Barcelona hi ha un cert recel cap al turisme.

En soc conscient. Hi ha certa sensació de sobreturisme. Això significa que els locals creuen que la qualitat de les seves vides ha baixat per culpa dels turistes. Això passa a molts llocs del món. A Londres o a Venècia el fenomen és preocupant.

I aquí?

Penso que Barcelona no ho està fent tan malament.

Un exemple positiu?

Ha sabut regular les noves plataformes d’allotjament turístic com Airbnb.

Un de negatiu?

La Rambla: va en contra del turisme responsable.

Deu haver vist que han aparegut pintades que diuen “ Tourists go home”.

Com he dit, tot depèn de la gestió que se’n faci. Jo, a vegades, quan soc a Londres, també penso Tourists go home. Però és part del joc. De fet, els turistes sempre solen tornar a casa [riu].