Només l'1,5% dels beneficiaris de la renda garantida han passat a cobrar l'ingrés mínim vital estatal

Només l'1,5% dels beneficiaris de la renda garantida de ciutadania (RGC) han passat a cobrar l'ajuda estatal de l'ingrés mínim vital (IMV), cosa que es tradueix en 1.354 famílies. Aquest 1,5% és sobre els 87.830 expedients de RGC actualitzats al setembre. Arran d'aquesta situació, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha dit en una entrevista a l'ACN que ara per ara no es plantegen modificar l'RGC perquè desconeixen el volum total de beneficiaris que acabaran rebent l'IMV. Però ha assegurat que la voluntat és ampliar al màxim els beneficiaris i ha dit que l'IMV "pot ser una bona oportunitat" quan es tingui el "mapa general".

Gairebé el 100% de les 1.354 famílies que han passat a l'IMV ho han fet a través de la transformació de la prestació per fill a càrrec. Del total, 1.244 tenen aprovat el cobrament de les dues prestacions i 60 tenen la RGC suspesa perquè assoleixen el topall d'ingressos familiars marcat.

El Homrani no ha dubtat que l'IMV pugui ser "útil" però ha reivindicat que necessiten saber el volum de beneficiaris que passaran a cobrar aquesta prestació per "entrar a debatre quines modificacions es poden fer" a la RGC. En tot cas, ha insistit que el Govern complementarà l'IMV perquè les quantitats de la renda garantida són més elevades. Actualment, la nòmina mensual d'aquesta prestació és de 40 milions d'euros. De fet, aquestes famílies catalanes que han passat l'IMV ja veuen complementada la prestació fins al màxim que els pertocaria amb la RGC, segons Afers Socials.

Des de l'abril s'han incorporat més de 10.000 persones a la RGC i actualment el 47% de les sol·licituds es converteixen en prestacions. La RGC té un total de 140.000 beneficiaris. El conseller ha assegurat que des de la Generalitat s'han intentat "agilitzar al màxim" tots els tràmits relatius a aquestes prestacions però ha apuntat que el límit és complir els requisits.

Ha matisat també que la RGC "no està pensada per a la pobresa sobrevinguda" i ha defensat que en aquest camp s'han posat en marxa altres mesures, com una prestació de 200 euros que en dues setmanes va arribar a 100.000 famílies.

Sobre el recurs d'inconstitucionalitat anunciat, ha explicat que s'està en els passos previs i en les pròximes setmanes se celebrarà una reunió bilateral tècnica, un tràmit habitual quan es presenta un conflicte de competències. El Homrani ha assegurat que la voluntat de cooperació "és màxima" però ha alertat que no acceptaran ni la "unilateralitat" ni el "menysteniment". A més, ha assegurat que no és una posició política de la Generalitat, sinó que compta amb el consens de tot el sector social.

Crítica a l'Estat

El conseller també ha desconfiat que finalment el govern espanyol aprovi mesures concretes per contribuir a la conciliació familiar d'aquells progenitors que tinguin fills en quarantena pel covid. Ha lamentat que després d'un mes des de l'inici de curs, l'executiu de Pedro Sánchez es limiti a dir que ho estudien. "Assumeix les teves responsabilitats i competències", ha demanat al govern espanyol.

I ha defensat que el Govern ho ha fet allà on en té i que per això ha creat un mecanisme per a les famílies vulnerables: està en "l'últim període de gestió interna". "La sensació que ens trobem és que qui dia passa any empeny, i han decidit que no faran res respecte a això".