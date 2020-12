L’Hospital de la Cerdanya multiplica per deu el nombre de pacients de covid que atèn cada dia

“L’Hospital de la Cerdanya està en una situació d’equilibri fràgil”, ha explicat el metge i director general adjunt del centre, Xavier Cunill, que ha posat dades a l’increment de la pressió assistencial que hi han registrat: “Fa deu dies ingressàvem entre 1 i 2 positius al dia, i ara entre 12 i 14”. És a dir, que s'han multiplicat per deu els pacients que han d’atendre diàriament: “I si no es controla, no podrem atendre els pacients no covid”.

Ara bé, Cunill ha deixat clar que ara per ara tenen capacitat per atendre tots els pacients i les urgències que arribin, però que si s’apliquen ara les restriccions “és per evitar que d'aquí quinze dies s’arribi al col·lapse”. En total, el centre disposa de 44 llits, uns 12 o 14 dels quals són ocupats per pacients covid i 14 més per pacients sense covid. “Però la càrrega de treball per atendre un pacient positiu no és igual que un de negatiu: només per haver-se de posar i canviar EPIs la feina és més feixuga i més estressant”.

Pel que fa a les conseqüències de l’obertura de la mobilitat, que ha fet que des de l’estiu cada cap de setmana s’omplís la Cerdanya de visitants –la majoria dels quals sortien en dijous per evitar el confinament municipal–, el director gerent ha exposat que era difícil saber si havia sigut la causa de l’augment dels positius que es notifiquen a la comarca des del setembre.

“És veritat que mentre hi havia mobilitat reduïda i les interaccions socials eren més restringides teníem menys casos. I ja vam avisar que, per la Mercè i pel pont de la Puríssima, hi havia la possibilitat que augmentés el risc de rebrot perquè, com més mobilitat, més interacció social”, ha reflexionat. Però no creu que sigui el moment de mirar si es van cometre errors: “Ara no serveix de res, cal mirar al futur”.

El director d’infermeria de l’Hospital de la Cerdanya, Xavier Caralt, ha afegit que l’època de Nadal solen ser setmanes amb molta feina derivada de l’augment de visitants i de les activitats turístiques com l'esquí. “I si sumem l’impacte tan alt dels positius de covid amb el de les activitats turístiques, aquí és on estem desbordats perquè tenim una pressió molt alta pels covid i pels no covid”. I sí que ha notat com, al cap d’una setmana o deu dies d’un pont, hi ha un augment de positius: “Els visitants se'n van però el covid es queda i, a més, s’ajunta amb el fet que la gent ha relaxat les mesures per evitar el contagi”.

A més, un dels principals esculls del centre és que no té una UCI, sinó que només disposen de quatre llits per a pacients crítics, que els dona capacitat per atendre’ls les hores que calgui abans de poder-los traslladar a un altre hospital. Això fa que no puguin atendre un nombre important de malalts aguts i no els deixa gaire marge de maniobra per augmentar la capacitat assistencial.

“Els professionals tenen molta angoixa”

Per contra, a l’Hospital de Campdevànol asseguren que ara tenen menys pressió que fa deu dies: “Tenim 25 dels 50 llits ocupats, i uns 20 professionals aïllats preventivament dels 215 treballadors”, ha concretat el director gerent de l’hospital, Joan Grané, que creu que el confinament perimetral establert pel Govern “potser arriba tard”.

El director gerent considera que el fet que es permetés la mobilitat durant el pont de la Puríssima els ha afectat negativament i ha recordat que els contagis van començar a empitjorar després del pont del 12 d’Octubre: “Va començar a créixer el risc de rebrot i no ha parat, malgrat les mesures aplicades”.

Ara bé, Grané ha deixat clar que el principal problema que pateixen al centre no és el nombre de llits disponibles, sinó la fatiga que acumulen els professionals: “Estan molt cansats físicament i emocionalment, hi ha molta gent amb molta angoixa, i d'altres acaben plorant o claudicant”. A més, com que han de traslladar els pacients crítics perquè no tenen UCI, “passes molta angoixa esperant el seu trasllat perquè pateixes per si empitjoren, i també ho passes molt malament quan moren”, ha admès.

Així mateix, el director del centre ha lamentat la falta de personal. “El departament de Salut ens va enviar una llista amb possibles treballadors però, per exemple, hi ha persones de Tarragona que no vindran fins a Campdevànol. I substituïm les baixes com podem”, ha reconegut.

L’hospital va detectar un brot al centre i, des del 2 de desembre, només accepta ingressos de pacients covid, i els negatius els deriva als hospitals d’Olot i de Girona, per evitar més contagis. I, malgrat que el brot està “controlat i oblidat” –segons Grané–, encara no poden realitzar les assistències o cirurgies que requereixen l’ingrés del pacient.