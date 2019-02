L'Hospital Sant Joan de Déu cura el cor més petit del món

El cor d'un fetus de 20 setmanes de gestació sol bategar unes 150 vegades per minut en condicions normals. La freqüència cardíaca de la filla de la Raquel, però, doblava aquesta xifra: les pulsacions de la María es disparaven fins a 300 per minut. Un ritme cardíac anormal que també presentava després de néixer i que posava en perill la seva vida.

L'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, l'únic centre de referència a l'Estat per a les arrítmies pediàtriques més complexes, li va fer el mes de gener passat una ablació cardíaca, un procediment que busca destruir el teixit del cor que provoca l'alteració en les pulsacions. En el moment de la intervenció la María tan sols pesava 1.310 grams i, per tant, és el nadó més petit del món sotmès a aquest mètode.

"Amb l'ablació cardíaca, una vegada s'elimina l'origen del problema i no se'n deriven seqüeles en la mateixa intervenció, podem parlar de curació completa", explica Geòrgia Sarquella, cardiòloga pediàtrica de l'Hospital Sant Joan de Déu i una de les professionals que va operar el bebè. Això significa que a la María no li caldrà cap tractament específic o farmacològic al llarg de la seva vida per pal·liar l'afecció cardíaca, però sí que es preveuen revisions puntuals per comprovar que no pateix cap altra alteració. "És un cas d'èxit", puntualitzen els responsables del centre.

La María tenia, des que era un fetus, una taquicàrdia incessant causada per una malformació congènita de l'aïllament elèctric del cor. Aquesta alteració afectava el seu sistema de conducció elèctrica, que és l'encarregat d'estimular el miocardi per contraure l'òrgan i bombejar sang a tot el cos.

L'Hospital Universitari Miguel Servet de Saragossa –ciutat on resideix la família– va detectar a la setmana 20 de gestació que el ritme cardíac de la nena era anormal, i van intentar administrar-li tractaments farmacològics a través de la mare. L'objectiu era que la nena rebés a la placenta els fàrmacs per evitar que hagués de néixer de forma molt prematura. El tractament va permetre retardar el part, però no curar la malaltia, i deu dies després del naixement la família va ser traslladada a Barcelona.

"El gran repte era la mida: era una nena extremadament prematura que pesava només 1.310 grams", resumeix Josep Brugada, cap de la unitat d’arrítmies de Sant Joan de Déu. L'ablació cardíaca en infants és una obra d'orfebreria, perquè no existeixen estris pediàtrics adaptats per a cors amb una mida tan petita, ja que aproximadament fa uns 2 mil·límetres. I és que, a l'any, el centre només opera una desena d'infants amb aquesta tècnica, que consisteix en la introducció d'un catèter per l'engonal del pacient i l'aplicació de radiofreqüència a través de la vena femoral, que en el cas de la Marí feia menys d'un mil·límetre.