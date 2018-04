Identifiquen els 299 gens implicats en el desenvolupament del càncer

La revista científica 'Cell' ha publicat un monogràfic de 26 articles sobre el projecte PanCancer Atlas, la recerca més gran del món sobre el càncer. En un d'ells, l'investigador del Barcelona Supercomputing Center (BSC) Eduard Porta ha publicat el llistat més actualitzat dels 299 gens implicats en el desenvolupament d'aquesta malaltia. La identificació permetrà proposar teràpies més específiques per a cada pacient.

El mapa s'ha creat aplicant sistemàticament els vuit millors programes bioinformàtics en les dades genòmiques d'11.000 pacients. El llistat inclou 59 gens que per primer cop es relacionen amb tumors específics i identifica 3.200 mutacions com a responsables més probables dels processos tumorals. Segons Porta, que es doctor en Bioinformàtica per la Universitat de Barcelona, es tracta de la recerca "més completa que s'ha fet fins al moment". La informació ha de servir, segons l'investigador del BSC per proposar amb més precisió "teràpies específiques per a cada pacient".

Activar el sistema immunològic

Porta també ha participat en un altre dels articles on s'aprofundeix en el paper d'aquests gens en determinades respostes immunes de l'organisme davant dels tumors. L'investigador explica que s'han identificat sis tipus de respostes diferents del sistema immune contra els tumors. "Aquestes respostes són, en certa mesura independents del tipus de càncer", detalla Porta, que afegeix que també s'ha observat que alguns "gens del càncer estan associats a un tipus de resposta immunològica" concreta. Això permetrà, segons l'investigador, "proposar combinacions de fàrmacs que ataquin aquests gens de càncer i que activin el sistema immunològic del pacient per atacar les cèl·lules canceroses".

L'any 2013 els investigadors implicats en el projecte de l'Atles del Genoma del Càncer van publicar el primer estudi del 'pancàncer' que identificava els patrons cel·lulars i genòmics de 12 càncers diferents. Basant-se en l'èxit del programa, el 2016 es va acordar ampliar la recerca i incloure altres dades per estudiar, com ara les alteracions de l'ADN, les dades epigenètiques i les dades d'expressions gèniques obtingudes sistemàticament per a 33 càncers diferents procedents de més d'11.000 pacients oncològics.