L'Imperial College comença l'assaig en humans d'un nou prototip de vacuna

La cursa per la vacuna continua. Investigadors de l’Imperial College de Londres han informat que van inocular fa uns dies al primer voluntari sa el prototipus de vacuna en què estan treballant, iniciant així la fase I de l’assaig clínic en humans. L’equip no ha especificat en quina data concreta va tenir lloc la primera injecció, però sí que des d’aleshores ha fet un seguiment estret de la salut del participant, i asseguren que es troba en perfecte estat, i que no hi ha cap risc quant a la seva integritat. El voluntari ha demanat romandre en l’anonimat.

La vacuna havia estat sotmesa a proves de seguretat preclíniques extremadament rigoroses, segons confirma l’equip d’especialistes, i els assajos fets amb animals han demostrat que és segura i ha produït "signes encoratjadors d'una resposta immune efectiva" contra el covid-19.

La candidata a vacuna de l'Imperial College es desenvolupa amb una nova tecnologia (ARN autoamplificant) gens convencional fins ara, que té el potencial de revolucionar el mètode de fabricació d’antídots contra tota mena de virus, i que si es demostrés efectiva podria permetre als científics respondre més ràpidament a qualsevol malaltia emergent. La vacuna ARN autoamplificant funciona injectant un nou codi genètic en un múscul del receptor, que li dona instruccions perquè fabriqui una proteïna que es troba a la superfície del coronavirus. En teoria, així desencadenaria una resposta immune protectora, perquè un cop injectada el prototip fa múltiples còpies de si mateix, particularitat que implica que es pot induir la immunitat amb dosis de vacunació molt baixes.

La tecnologia de vacuna desenvolupada per l’Imperial College pot permetre sintetitzar un milió de dosis a partir d’un volum de reactius d’un litre.

Ampliació de la mostra

La doctora Katrina Pollock, del Departament de Malalties Infeccioses de l'Imperial College, i investigadora en cap de l'estudi, ha assegurat a través del mateix comunicat de la institució: "Hem aconseguit una fita important en aquest estudi innovador amb la primera dosi inoculada amb seguretat d'una vacuna ARN autoamplificant. Ara estem disposats a provar la vacuna en la fase d'avaluació de la dosi abans d'avançar per avaluar-la en més voluntaris".

Per la seva banda, el professor Robin Shattock, del mateix departament i que codirigeix el treball, ha destacat al mateix temps que aquest tipus de vacuna "mai abans ha estat assajada en humans". "Ara esperem amb ànsia una ràpida ampliació de la prova [amb més voluntaris] perquè puguem avaluar tant la seguretat de la vacuna com la seva capacitat per produir anticossos neutralitzadors, cosa que indicaria una resposta efectiva contra el coronavirus".

Després que els quinze voluntaris de la fase I hagin rebut la primera dosi del prototip, al cap de quatre setmanes es reforçarà amb una segona. En aquesta etapa inicial de l’assaig, a més, els participants sans rebran la vacuna a partir d’una dosi baixa, que anirà augmentant en quantitats cada cop més altes per als voluntaris posteriors per tal d’avaluar la seguretat i trobar una dosi òptima.

En les pròximes setmanes, es preveu que 300 participants sans rebin les dues dosis de la vacuna, la primera i el reforç. Si la vacuna és segura i mostra una resposta immune prometedora en humans, a finals d'any s’ampliaria l’estudi per estendre’l a un grup molt més ampli.

L'Imperial College ha format una nova empresa de caràcter filantròpic, VacEquity Global Health (VGH), en col·laboració amb Morningside Ventures, per produir tan ràpidament com sigui possible les vacunes si el prototip es demostrés efectiu, i així poder-les distribuir de la forma més àmplia possible al Regne Unit i a l'estranger, incloent països d'ingressos baixos i mitjans.