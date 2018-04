Inversions "sense compromís" i "impossibles de gastar": els incompliments de Rajoy amb Catalunya

Els pressupostos de l'Estat per al 2018 preveuen uns 1.350 milions d'euros en infraestructures per a Catalunya, un 13,3% del total. Segons va dir ahir el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, aquestes xifres garanteixen l'anomenada 'pluja de milions' que va anunciar Mariano Rajoy ara fa un any. Però el departament de Territori desconfia d'aquesta inversió i, en un comunicat, ha denunciat que el grau de compliment dels anteriors pressupostos "ha estat molt baix" i ha avisat que, enguany, que "no hi ha res que faci pensar" que sigui diferent.

A grans trets, els principals incompliments són inversions "impossibles de gastar" perquè són obres que no estan encara licitades, inversions que surten cada any als pressupostos i que no s'arriben a començar mai, i inversions que es pressuposten encara que no hi ha cap termini de quan s'acabaran. Les repassem totes:

Actuacions sense un compromís explícit

No s'inverteix en actuacions promeses per Mariano Rajoy

El departament denuncia que no hi ha "cap compromís explícit" per impulsar aquest any alguns dels "projectes estratègics" més importants pel país. En són un exemple:

Transport públic: els pressupostos preveuen 109 milions per l'ATM, la mateixa quantitat que l'any passat. Se'n van demanar 148 per fer front a projectes com la T-Mobilitat i les iniciatives per millorar la qualitat de l'aire.

els pressupostos preveuen 109 milions per l'ATM, la mateixa quantitat que l'any passat. Se'n van demanar 148 per fer front a projectes com la T-Mobilitat i les iniciatives per millorar la qualitat de l'aire. Rodalies: des del 2014 s'han pressupostat 306 milions, dels quals només se n'han executat 31, un 10%. Per aquest any se n'han destinat 104 milions. Fa un any, Rajoy va anunciar que invertiria 1.882 milions en Rodalies aquesta legislatura i va dir que el seu pla era "realista, viable i verificable". "Es farà i es complirà", va assegurar.

Accessos al Port de Barcelona : No es preveu cap partida aquest any per una inversió que els pressupostos preveien que s'hagués hagut de començar el 2016. El projecte encara s'ha de definir. Rajoy va prometre invertir 474 milions al port de Barcelona fins al 2021.

: No es preveu cap partida aquest any per una inversió que els pressupostos preveien que s'hagués hagut de començar el 2016. El projecte encara s'ha de definir. Rajoy va prometre invertir 474 milions al port de Barcelona fins al 2021. Corredor Mediterrani : es preveu una inversió de 72 milions i Territori suposa que és per implantar l'ample europeu al tram de Vandellòs a València, però considera que és "molt difícil" perquè encara no s'han licitat les obres.

: es preveu una inversió de 72 milions i Territori suposa que és per implantar l'ample europeu al tram de Vandellòs a València, però considera que és "molt difícil" perquè encara no s'han licitat les obres. No apareixen obres en carreteres promeses per Rajoy: desdoblar del tot la N-II, la N-340 (fent un túnel que valdrà 168 milions) i acabar la B-40 , el quart cinturó, entre Olesa i Viladecavalls, que inclourà un túnel.

(fent un túnel que valdrà 168 milions) i , el quart cinturó, entre Olesa i Viladecavalls, que inclourà un túnel. Llançadora del Prat: Rajoy va prometre 285 milions aquesta legislatura, però no està pressupostat.

Obres llargament anunciades

Es tornen a incloure partides que mai comencen

Territori denuncia que es repeteixen "partides any rere any" d'algunes actuacions que no s'arriben a començar mai. És el cas de:

N-II al nord de Girona: els pressupostos preveuen una inversió de 9 milions però encara no hi ha cap obra licitada. L'única obra activa és la de Medinyà-Orriols, que aquest any té un pressupost de 4,3 milions

els pressupostos preveuen una inversió de 9 milions però encara no hi ha cap obra licitada. L'única obra activa és la de Medinyà-Orriols, que aquest any té un pressupost de 4,3 milions Tercer carril Vila-seca-Castellbisbal: el 2015 l'Estat va anunciar que entraria en servei l'ample mixt d'aquest corredor, i en tots els pressupostos des d'aleshores s'ha inclòs aquesta partida, encara que l'obra no ha començat mai.

el 2015 l'Estat va anunciar que entraria en servei l'ample mixt d'aquest corredor, i en tots els pressupostos des d'aleshores s'ha inclòs aquesta partida, encara que l'obra no ha començat mai. Desdoblament R3 entre Parets i La Garriga: encara que el ministeri de Foment ha anunciat reiteradament l'inici d'aquestes obres, els pressupostos no preveuen cap partida per fer-ho.

Obres que no estan licitades

Es preveuen milions que són "impossibles de gastar"

El departament denuncia que existeixen partides "impossibles de gastar" perquè les obres no estan licitades i en alguns casos hi ha projectes que encara no estan acabats de redactar. Per exemple:

Accessos al Port: les obres estan aturades malgrat els 23 milions previstos en els pressupostos de 2017. Aquest any se n'han previst nou, però el departament denuncia que "és impossible" fer aquesta despesa perquè l'obra està en procés de rescissió i cal fer un nou projecte.

les obres estan aturades malgrat els 23 milions previstos en els pressupostos de 2017. Aquest any se n'han previst nou, però el departament denuncia que "és impossible" fer aquesta despesa perquè l'obra està en procés de rescissió i cal fer un nou projecte. Connexió Ronda Litoral amb la C-32 : els pressupostos de l'Estat preveuen 16,5 milions, però hi ha un concurs de creditors i el procés de relicitació pot durar entre dos i tres anys.

: els pressupostos de l'Estat preveuen 16,5 milions, però hi ha un concurs de creditors i el procés de relicitació pot durar entre dos i tres anys. N-II entre Tordera i Maçanet , amb vuit milions destinats impossibles de gastar.

, amb vuit milions destinats impossibles de gastar. A7 Punta La Mora-La Pobla de Montornés: es preveuen 5 milions però no s'han licitat les obres.

es preveuen 5 milions però no s'han licitat les obres. Desdoblament N-240 entre Lleida i les Borges: en els comptes de l'any passat es van pressupostar 2 milions que no es van executar i en els pressupostos del 2018 se'n preveuen 2,5 que tampoc és previsible que s'executin perquè no s'han licitat les obres.

en els comptes de l'any passat es van pressupostar 2 milions que no es van executar i en els pressupostos del 2018 se'n preveuen 2,5 que tampoc és previsible que s'executin perquè no s'han licitat les obres. A-14 entre Almenar i Osca: no s'ha complert el milió pressupostat per al 2017 i, com que no s'han licitat les obres, tampoc és previsible que es compleixin els 2,9 d'aquest any.

no s'ha complert el milió pressupostat per al 2017 i, com que no s'han licitat les obres, tampoc és previsible que es compleixin els 2,9 d'aquest any. A-26 Besalú-Cabanelles: s'han pressupostat 3,7 milions però són difícils de complir perquè l'obra no està licitada.

Obres en dubte

Es pressuposten obres que estan aturades o avancen lentament