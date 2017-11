Itàlia retreu a Espanya haver votat per Amsterdam com a seu de l’EMA

L’elecció dilluns d’Amsterdam com a nova seu de l’Agència Europea de Medicaments (EBA) ha creat malestar entre algunes de les delegacions perdedores. A Itàlia no va agradar que Espanya optés per atorgar el seu vot a la capital holandesa en la votació final, en què Milà va quedar empatada a vots amb Amsterdam, cosa que va obligar a fer un sorteig. Milà considera que Espanya va trair Itàlia perquè, segons l’agència italiana ANSA, hi havia un acord entre els dos governs per votar mútuament les seves candidatures a partir del moment en què la pròpia quedés eliminada.

El malestar era tan evident que la Lliga Nord, partit ultradretà que governa en algunes regions del nord del país, va assegurar que donaria suport al procés d’independència de Catalunya com a venjança. Roberto Maroni, president de la regió de la Llombardia -la capital és Milà- va explicar ahir que havia parlat amb el primer ministre italià, Paolo Gentiloni, per queixar-se del suport d’Espanya a Amsterdam. “Donarem suport amb més força a Catalunya en la seva petició d’autonomia i independència”, va assegurar Maroni.

Madrid nega cap acord amb Itàlia i assegura que sí que havia tancat un pacte amb Holanda per votar-se mútuament en cas que una de les candidatures quedés eliminada, tal com va passar amb Barcelona, que va caure a la primera volta. “Vam arribar a un acord amb els Països Baixos i vam parlar sobre la possibilitat d’arribar també a un acord amb Itàlia, però no en vam tancar cap”, va assegurar ahir el ministre d’Exteriors, Alfonso Dastis.

Madrid insisteix

Després del fracàs de dilluns de la candidatura de Barcelona, ahir els retrets del govern espanyol -l’encarregat de defensar la candidatura a la UE- als independentistes van continuar. El ministre d’Economia, Luis de Guindos, va assegurar que l’elecció d’Amsterdam posava en relleu “les conseqüències” del Procés i va dir que esperava que la societat catalana “reaccioni el 21 de desembre”.

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, també va afirmar en una entrevista a TV3 que el motiu definitiu que explicava la derrota de Barcelona era el context polític. “Una declaració unilateral d’independència s’assembla bastant al Brexit, no era el millor context”, va apuntar. El mateix argument va donar Empresaris de Catalunya, que va acusar Carles Puigdemont de ser un “aliat” de les rivals de Barcelona.