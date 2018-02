Mor Jaume Botey, ànima de la Plataforma Aturem la Guerra

260x366 Jaume Botey ha mort als 78 anys. Jaume Botey ha mort als 78 anys.

L'activista, teòleg i professor Jaume Botey, una de les ànimes de la Plataforma Aturem la Guerra, va morir dijous als 78 anys. La seva mort ha coincidit amb el 15 aniversari de la multitudinària manifestació a Barcelona contra la guerra de l'Iraq, un altre motiu per al record.

Poca gent genera una allau de reconeixements en l'àmbit polític i social com la figura de Botey. Nascut a Barcelona el 1940 es va establir al barri de Can Serra de l'Hospitalet i va formar part del primer ajuntament post-franquista com a regidor d'Ensenyament pel PSUC. Va impulsar l'educació d'adults, l'associació de veïns i el centre d'estudis local. Després va continuar a l'oposició com a regidor d'Iniciativa per Catalunya. Va ser fundador i president d'Esquerra Unida i Alternativa (EUiA).

Teòleg i doctorat en antropologia va ser professor d'Història de la Cultura i Moviments socials a la Universitat Autònoma de Barcelona. Cristià compromès va formar part de Cristianisme i Justícia i va presidir l'associació Cristianisme al segle XXI.

La xarxa s'ha omplert de missatges de condolences des d'un ampli ventall d'entorns ideològics, del món educatiu, del cristianisme de base, del pacifisme i de l'activisme social:

Amic, company, i complice de tantes i tantes velles, actuals i futures lluites.

Units pel desig de transformació revolucionaria en la construcció d'un mon justs, fratern, igualitari i ....feliç.

Jaume Botey ha partit vers l' univers que el camí li sigui serè. — Gabriela Serra (@mgabriela_serra) 15 de febrero de 2018

Tristos per la mort de l'amic #JaumeBotey, lluitador i peça clau del pacifisme català. Amb ell vam conversar llargament fa uns mesos en el marc del projecte per traçar la #memòriaoral del #MovimentPerlaPau i avui us oferim un resum d'aquella entrevista https://t.co/DYtzQNGH8U pic.twitter.com/Zao08TIvsg — ICIP (@ICIPeace) 16 de febrero de 2018

Et vaig conèixer a la Facultat i en mil llocs de compromís, una pèrdua immensa, ens deixes el llegat de tota una vida lligada a la història d'aquest país. Descansa en pau amic #JaumeBotey pic.twitter.com/6BHG7A0Je6 — Xavier Domènech (@XavierDomenechs) 16 de febrero de 2018

Ens ha deixat el #JaumeBotey va ser President d @EUiA_cat i lluitador de referència

Sempre seràs amb nosaltres company pic.twitter.com/XxcMwMiLgz — NUET (@NUET) 16 de febrero de 2018

Ens adherim a les mostres de condol per la mort de #JaumeBotey, una gran persona sempre compromesa amb la ciutat de l'Hospitalet i el país. El trobarem molt a faltar. pic.twitter.com/aWWs4uxOfa — ANC l'Hospitalet (@ANCLHospitalet) 15 de febrero de 2018

La primera persona a qui vaig sentir afirmar que un altre món era possible i que, malgrat tot, hi anàvem de cap. Seguim, Jaume, seguim. Hi arribarem i ho farem per tu i gràcies a tu. Descansa en pau, estimat #JaumeBotey pic.twitter.com/y3XGyXcNCU — Francesc de Dalmases @JuntsXCat (@francescd) 16 de febrero de 2018

Molta tristesa aquest matí. Ens ha deixat #JaumeBotey. Un amic, un mestre i un referent. Des de les lluites pel 0'7 al No a la guerra, sempre al peu del canó, mantenint vives les velles causes i abraçant les noves. Et trobarem a faltar. Marxa tranquil. Continuarem la feina. pic.twitter.com/wVEqa008Cu — Lafede.cat (@Lafede_cat) 16 de febrero de 2018

Avui diem fins aviat a un dels referents del pacifisme català i lluitador per la justícia social i les llibertats: #JaumeBotey



Seguirem el teu treball, la teva lluita incansable — Stop Mare Mortum (@stopmaremortum) 16 de febrero de 2018

En #JaumeBotey ens ha deixat, queda el seu mestratge de solidaritat i lluita x la justicia social, d‘ honestedat i compromís. Q la terra et sigui lleu pic.twitter.com/kJ7MQ1GIX3 — Joan Carles Gallego (@joancgallego) 15 de febrero de 2018