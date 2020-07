El nou secretari de Salut Pública serà el director de l'Institut Català de la Salut

El director gerent de l'Institut Català de la Salut (ICS), Josep Maria Argimon, també serà el nou secretari de Salut Pública, una vacant que hi havia des de feia dos mesos, quan Joan Guix va dimitir. Segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat el departament de Salut a l'ARA, Argimon compaginarà els dos càrrecs a partir d'ara. Els últims dies, arran dels diversos rebrots de covid-19 que s'han produït a Catalunya, professionals de l'àmbit sanitari havien expressat la seva preocupació per la falta de lideratge a Salut, sobretot des que Guix havia deixat de ser la veu mèdica que estava al capdavant de la gestió de la pandèmia.

Salut vol intentar apagar les crítiques amb el nomenament d'Argimon, que s'ha anunciat aquest dissabte però que no serà efectiu fins dimarts vinent, quan passi pel consell executiu del Govern. El departament ha al·legat que "l'encàrrec de simultaniejar la secretaria de Salut Pública i l'ICS té per objectiu maximitzar la sincronia entre la màxima autoritat en l'àmbit de la vigilància i control de la salut pública i el conjunt de la xarxa assistencial". Salut ha explicat que, en coordinació amb la unitat que s'ha creat per abordar el covid-19, que dirigeix Jacobo Mendioroz, Argimon "assumeix de manera immediata la tasca d'integrar" la vigilància dels contagis de coronavirus amb l'atenció primària.

El departament que dirigeix la consellera Alba Vergés havia proposat el càrrec de secretari de Salut Pública a diverses persones, que l'havien rebutjat o amb qui no havien arribat a cap acord. Ara Argimon s'estrenarà en la compaginació de dos càrrecs de responsabilitat quan la pandèmia de covid-19 ha tornat a un nivell perillós de contagis. De fet, la situació ha obligat a aplicar un confinament restrictiu a la ciutat de Lleida i sis municipis més del voltant, així com diverses restriccions a Barcelona i dotze ciutats de l'àrea metropolitana i altres localitats del Segrià i la Noguera.

Epidemiòleg i especialista en salut pública

Argimon (Barcelona, 1958), llicenciat en medicina i doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), és epidemiòleg. És especialista en medicina preventiva i salut pública per l'Hospital Universitari de Bellvitge (HUB); diplomat en epidemiologia i estadística per la Université Pierre et Marie Curie París IV; màster en atenció sanitària basada en l'evidència per la Universitat d'Oxford, i màster en epidemiologia i planificació sanitària per la Universitat de Gal·les. Des del juny del 2018 ocupa el càrrec de director gerent de l'ICS, que mantindrà amb el de secretari de Salut Pública. Abans havia sigut el subdirector del Servei Català de la Salut (CatSalut) i el director de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

Guix (Barcelona, 1950) havia sigut el número dos de la conselleria de Vergés durant els primers mesos de la crisi de covid-19. El gener del 2016 es va incorporar com a secretari de Salut Pública i aquest passat mes de maig va anunciar que deixava el càrrec per motius de salut. És epidemiòleg i doctor en medicina preventiva i salut pública.