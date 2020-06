Josep Tabernero, director de l'institut d'oncologia del Vall d'Hebron, Premi Nacional de Recerca

El director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia i cap del Servei d'Oncologia de l'hospital Vall d'Hebron, Josep Tabernero, ha sigut guardonat amb el Premi Nacional de Recerca de Catalunya 2019, dotat amb 40.000 euros, per la seva contribució internacional a la investigació en la lluita contra el càncer.

El premi d'investigació al talent jove se l'ha emportat Silvia Osuna professora de l'ICREA en l'Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC) i el premi de comunicació científica recau sobre l'Associació Catalana de Comunicació Científica. LA Fundació Científica de l'Associació Espanyola Contra el Càncer s'ha emportat la distinció de mecenatge científic i el centre Ricoh Additive Manufacturing (RicohCIM UPC) ha rebut el guardó al partenariat públic en R+D.

Nascut a Barcelona l'any 1963, Tabernero és un dels principals investigadors del món en la lluita contra el càncer i va presidir la Societat Europea d'Oncologia Mèdica (ESMO). Defensa un enfocament multidisciplinar de la lluita contra el càncer, en el qual l'educació jugui un paper clau per a prevenir la malatia. En diverses entrevistes al diari ARA ha assegurat que amb una vida saludable "es podrien evitar entre un 40 i un 50% dels tumors" i que això passa per una educació que promogui una alimentació saludable i activitat física, així com la reducció de la contaminació. És també un ferm defensor d'un accés més equitatiu als medicaments per a una lluita més efectiva contra el càncer.