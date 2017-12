Detenen tres jugadors de futbol de l'Arandina per una agressió sexual a una menor de 15 anys

La Policia Nacional ha detingut tres jugadors de l'Arandina Club de Futbol -equip que juga a Tercera Divisió- per un delicte d'agressió sexual a una menor de 15 anys. Els arrestats passen a disposició judicial aquest dimecres. La mare de la noia va denunciar els jugadors, de 24, 22 i 19 anys, perquè els va acusar d'haver abusat de la menor fa 10 dies.

Segons la denúncia, la menor va anar al pis que comparteixen els jugadors a Aranda de Duero i no va voler mantenir relacions sexuals amb ells, com li havien proposat. Davant d'aquesta negativa, la van agredir sexualment. Agents de la policia van escorcollar el pis aquest dimarts durant cinc hores, acompanyats dels detinguts, per intentar trobar alguna prova que ajudi a aclarir el cas.

Els fets podrien haver estat gravats i difosos per algun dels jugadors, ha informat Efe, que ha afegit que una altra versió apunta que les relacions haurien sigut consentides. Tot i això, encara que les relacions fossin consentides, el Codi Penal ho considera abús sexual: l'article 183 concreta que "els actes de caràcter sexual amb un menor de 16 anys seran castigats amb penes de dos a sis anys de presó". La pena augmenta si s'ha emprat violència o intimidació.

Un furgó policial ha traslladat aquest migdia els tres jugadors de futbol al jutjat d'instrucció número 1 d'Aranda de Duero, encarregat d'investigar aquest cas.