"Jugarem separats. Sé que no us agrada, però ho hem de fer així": els casals d'estiu arrenquen amb la meitat d'infants

A la porta de la seva escola, tancada des de fa tres mesos, esperaven impacients a primera hora la Valentina, de primer de primària, i l'Amanda, de quart. Després de més de cent dies, tornen a l'Escola Bogatell de Barcelona, però no hi van a fer classe ni a retrobar-se amb les mestres, sinó al casal d'estiu. "És la primera vegada en tants mesos que es desperten a les set del matí i a la primera", diu la mare. La petita, rere la mascareta, diu que té ganes de tornar a veure els amics i jugar "amb molts nens". "Però no sé si podrem perquè hi ha el coronavirus", afegeix.

Doncs no. La Valentina no podrà jugar "amb molts nens", sinó només amb un grup reduït, de com a màxim deu. És una de les mesures que han de complir els casals i esplais davant la pandèmia del coronavirus. Però tot i que els organitzadors s'han adaptat per tirar endavant les activitats, els casals no seran ni de bon tros com els habituals. Per començar, només entre Fundesplai, que gestiona el casal a l'Escola Bogatell, i la Fundació Pere Tarrés, les dues principals entitats del sector, acolliran 85.000 infants, la meitat del que és habitual.

"Estem al 50% d'inscripcions. Ara tenim unes 500 inscripcions diàries, perquè les famílies comencen a veure que sí que es poden fer casals i creuen que és important que els nens facin activitats a l'aire lliure", explica a l'ARA la directora de programes educatius i socials de la Fundació Pere Tarrés, Sònia Recasens. Les entitats fa setmanes que treballen per adaptar-se a la nova situació, modificant activitats i reestructurant els grups.

651x366 "Jugarem separats. Sé que no us agrada, però ho hem de fer així": els casals d'estiu arranquen amb la meitat d'infants / MANOLO GARCÍA "Jugarem separats. Sé que no us agrada, però ho hem de fer així": els casals d'estiu arranquen amb la meitat d'infants / MANOLO GARCÍA

"Hem hagut de renunciar a algunes sortides amb autocar i en farem, però a l'entorn de l'escola", explica Anna Maíllo, la coordinadora de Fundesplai a l'Escola Bogatell. El casal també ha hagut de triplicar els espais: si l'any passat tenien tres classes i el pati per fer el casal, aquest any en tenen nou i els patis. En un racó de la pista, set nenes i una monitora es presenten a través d'un joc amb una lona de colors. La monitora els deixa clar quines són les instruccions: "Haurem de jugar separades. Ja sé que no us agrada... però ho hem de fer així".

Les nenes obeeixen. "Tenia moltes ganes de venir i de poder sortir al carrer. A casa m'asfixiava", diu l'Elena, de tercer de primària. L'Abril, que té sis anys, també esperava amb candeletes tornar a l'escola. "L'hem apuntat per salut mental de tots: per ella i també pels pares, perquè treballem a casa", diu la mare, que troba "surrealista" que la nena pugui anar aquesta setmana al casal però fa tres dies no pogués anar a classe. "Els nens han sigut els últims. Ara estem contents que pugui venir al casal. Era molt necessari per a tots", diu la Susanna. Els pares de la Lara, de primer de primària, també treballen des de casa i, encara que han passat "bastant bé" el confinament, eren conscients que la nena necessitava sortir i fer activitats a l'aire lliure. "Que els parcs estiguessin tancats és el que hem portat pitjor", diu el pare. No amaga que està "cagat" per si la petita es contagia al casal. "Però és que ho pot agafar en qualsevol lloc", afegeix després.

651x366 Dues nenes comencen a dinar al menjador del casal que organitza la Fundació Pere Tarrés a l'Escola Sant Gregori de Barcelona. / FRANCESC MELCION Dues nenes comencen a dinar al menjador del casal que organitza la Fundació Pere Tarrés a l'Escola Sant Gregori de Barcelona. / FRANCESC MELCION

Les entitats prendran totes les mesures possibles per evitar-ho: les mascaretes, la distància de seguretat –també al menjador– i el gel hidroalcohòlic seran protagonistes de les activitats de lleure i a les colònies i als campaments en aquest estiu estrany. La caiguda de la participació preocupa el Síndic de Gregues, que ha calculat que més de 250.000 nens podrien quedar-se sense casals, esplais o sortides. En un comunicat, també ha dit que els 4,65 milions d'euros previstos pel Govern per cobrir les necessitats de 40.000 infants i adolescents són "insuficients", atès que prop de 90.000 criatures estan en situació de pobresa severa.

El Síndic demana que els nens més vulnerables participin en els casals

De fet, el Síndic ha alertat que durant els mesos de confinament "no s'ha fet un treball d'acompanyament suficient a les famílies des dels serveis socials i des dels centres escolars per estimular la participació dels infants en situació de vulnerabilitat social en l'oferta existent". "La promoció d'ajudes econòmiques és una condició necessària però no suficient. A més d'incrementar el finançament, cal desenvolupar actuacions que donin a conèixer i promoguin la participació d'aquests infants en les activitats", ha reclamat. L'Ajuntament de Barcelona ha recordat que destinarà 7,4 milions d'euros aquest estiu per afavorir la conciliació. "Els pares i mares han estat jugant tots els papers durant aquests últimes mesos i és el moment que des de l'Ajuntament, amb la nova normalitat, els puguem donar un cop de mà", ha afirmat el regidor d'Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat, Joan R. Riera.