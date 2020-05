Justícia investiga si funcionaris de Puig de les Basses han colpejat un dels detinguts pels aldarulls postsentència

Un dels tres nois que estan empresonats per les protestes postsentència, Mouchine, ha denunciat que uns funcionaris de Puig de les Basses "l'han colpejat" i li han donat "cops de porra, inclòs al cap". Així ho ha explicat en una trucada a un dels membres del grup de suport del Charaf i l'Ibrahim, els altres dos joves que estan a la presó figuerenca acusats de participar en les mobilitzacions. El departament de Justícia ha obert una investigació per establir si l'actuació dels professionals va ser l'adequada, però fonts de la conselleria han afirmat que el noi "ha actuat amb violència extrema contra funcionaris i personal sanitari en dos episodis separats per només quatre dies".

Des del grup de suport no han pogut parlar més amb el jove, que ara està en aïllament dins la presó. Han informat el seu advocat dels fets i els ha dit que dilluns anirà a Puig de les Basses. El noi, que tenia antecedents, va ingressar en presó preventiva, després de detenir-lo acusat de participar en els aldarulls que es van produir a Girona els dies posteriors a la publicació de la sentència del Suprem.

Precisament aquesta setmana l'Audiència de Girona ha fixat data per al judici del Charif i l'Ibrahim: el 30 de juny i l'1 de juliol. La Fiscalia demana 9 anys de presó i multes de 7.200 euros i els acusa dels delictes de desordres públics, atemptat a l'autoritat, danys i lesions lleus. La mateixa acusació que la Generalitat, que en el seu cas demana 3 anys i mig d'empresonament. El grup de suport va qualificar les penes sol·licitades d'un "exercici d'acarnissament públic".