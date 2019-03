Jutgen un violador de Martorell que va tornar a actuar durant un permís penitenciari

El 29 d'octubre del 2016, Tomás Pardo Caro feia 11 anys que era a la presó per una violació, amb robatori i un intent d'homicidi, comesa el 2002 a Martorell. Aquell dissabte Pardo era fora de la presó perquè li havien concedit tres dies de llibertat i durant el permís penitenciari va cometre una agressió similar. L'home s'asseu aquest dimecres al banc dels acusats de l'Audiència de Barcelona, on es fa el judici per la violació del 2016. La fiscalia demana 70 anys de presó per a Pardo pels delictes de detenció il·legal, intent d'assassinat, agressió sexual i robatori amb intimidació.

Segons la fiscalia, el 29 d’octubre del 2016 va abordar una dona en un aparcament d'Igualada i va exhibir una navalla per exigir-li que el portés amb cotxe a Martorell. Mentre la dona conduïa, Pardo no va deixar de mostrar la navalla. La fiscalia explica que a l'arribar en un carrer sense sortida d’una urbanització de Castellbisbal, pròxim a una zona boscosa, l'home va obligar la víctima a aparcar i baixar del vehicle.

Pardo va obligar la dona a entrar a la zona boscosa, segons el ministeri públic, on la va violar i la va forçar a donar-li les claus del cotxe i la seva targeta de crèdit i el número PIN. També li va clavar una navalla al coll i a la zona lumbar, afegeix la fiscalia, abans de llançar-la per un barranc d’uns cinc metres. La dona va sobreviure tot i les lesions de risc vital.

La fiscalia demana per a ell 20 anys de presó pel delicte de detenció il·legal, 30 anys de presó per l’intent d'assassinat, 15 anys de presó per l’agressió sexual i cinc anys de presó pel robatori amb intimidació. També reclama una indemnització a la víctima de 10.000 euros per les lesions i de 60.000 euros per les seqüeles.

Abans de començar el judici, una cinquantena de persones s'han concentrat a l'exterior del Palau de Justícia de Barcelona, al passeig Lluís Companys. Els manifestants han exhibit una pancarta amb el lema "Davant la violència de gènere, complicitat judicial zero". "Ni una assassinada més" i "Si ens toquen a una, ens toquen a totes", han sigut altres de les proclames.