L'Ajuntament de Barcelona desallotja quatre pisos del Raval per un esfondrament

Els Bombers de Barcelona han desallotjat aquesta tarda quatre habitatges de l’edifici situat al número 21 del carrer Arc del Teatre, al barri del Raval. Els habitatges desallotjats són els que comparteixen mitgera amb el número 19 del mateix carrer, que el 17 de febrer va patir un enfonsament a l'interior. La resta d’habitatges de la finca no han quedat afectats i no s’han desallotjat.



Els fets han tingut lloc aquesta tarda, quan s’ha detectat inestabilitat en una part de l’edifici. Tot i que no hi ha perill d’enfonsament, s’ha procedit al desallotjament de quatre dels habitatges. Fins al lloc també s’hi han desplaçat efectius de la Guàrdia Urbana. El Servei d’Urgències i Emergències Socials de l’Ajuntament de Barcelona ha atès les persones que han estat desallotjades i de moment allotjarà nou persones.



Respecte a l’edifici situat al número 19, la propietat s’ha compromès a apuntalar la façana i fer una demolició manual un cop estigui estabilitzada.