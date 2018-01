El govern de Colau calcula que el tramvia enllaçat aportarà 4,5 milions anuals de beneficis

A l'espera de l'acord polític, el projecte de tramvia per la Diagonal continua dibuixant-se en el terreny tècnic. L'equip de govern municipal ja ha deixat clar aquesta setmana que pretén assumir amb diners públics les obres de l'enllaç entre les places de Francesc Macià i Glòries, i recuperar, a partir del 2032, les actuals concessions, les del Trambaix i el Trambesòs. Fer-ho abans tindria un cost d'entre 227 i 440 milions d'euros en funció de si es calcula amb la nova llei de contractes del sector públic o amb l'anterior i, per tant, és una opció descartada, tot i que alguns grups de l'oposició insten a sotmetre-la a una consulta ciutadana. Un estudi elaborat per l'economista Àlvar Garola per encàrrec de l'Ajuntament ha concretat aquest dijous que la construcció del tram central de la Diagonal injectaria beneficis al sistema de transport públic metropolità. En concret més de 4,5 milions d'euros anuals.

El càlcul, que s'ha presentat aquest dijous en el marc de la comissió municipal que estudia la viabilitat del projecte, assegura que entre 2018 i 2032 es guanyarien 64 milions d'euros, que l'equip d'Ada Colau vol reinvertir en millores a la xarxa d'autobús, tot i que la decisió final d'on destinar-los recaurà en l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM). "Hi ha acord en què on més es necessita aquesta injecció econòmica és en el transport públic de Barcelona", ha dit la tinent d'alcalde Janet Sanz.

"El projecte genera recursos per dedicar-los a la millora del transport públic", ha remarcat el coordinador del projecte, Pere Macias, després d'avançar les primeres dades de l'estudi econòmic. Macias ha concretat, també, que el fet que el consistori assumeixi el cost de la construcció del tram central del tramvia -per tant, com remarca la tinent d'alcalde Janet Sanz, deixar enrere "motxilles" econòmiques i poder rescatar la concessió en un futur- suposa que l'Ajuntament assumirà els 67 milions que ja li pertoquen per a la urbanització de l'espai -per arranjar les voreres- i, inicialment, també els 88 milions que costa construir la infraestructura i que es buscarà la manera de rescabalar per part de la Generalitat.

El cost total del projecte s'eleva, com ha remarcat el PP, fins als 263 milions, perquè l'ATM haurà de fer front a l'adquisició del que són pròpiament els tramvies, i hi ha, també, el cost de l'operació del servei. Macias ha concretat, de fet, que ja s'ha començat a treballar a l'ATM en el conveni que especificarà com es fa el retorn dels diners que avanci el consistori. L'informe que s'ha presentat aquest dijous conclou que la rendibilitat econòmica de la connexió és "molt alta" amb una taxa interna de retorn superior al 12,5%.

En la mateixa comissió, el conseller delegat de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Enric Cañas, ha remarcat que la companyia està "preparada" per operar el servei del tramvia des de "demà mateix". La idea del govern municipal és que TMB passi a operar el servei del tramvia a partir del 2032. Ha sigut més crític, en canvi, Jordi Muñoz, secretari general d'UGT - Transports de Barcelona, que, en nom dels treballadors, ha defensat la conveniència del bus elèctric en lloc del tramvia, que, opina, suposa una barrera física i perjudica econòmicament TMB perquè hi ha 82.000 viatgers que es passaran al tramvia, que fins al 2032 estarà operat per empreses privades. Ha defensat, a més, que el cost del bus elèctric és 9 vegades inferior al del tramvia.

En l'àmbit polític, però, el debat continua enrocat i només el PSC dona suport de manera clara al govern municipal en la iniciativa de construir el tram central del tramvia -ERC avala l'enllaç, però continua expressant dubtes sobre el com-. El PP, per exemple, lamenta que el consistori assumeixi una inversió d'un mitjà de transport que beneficiarà, sobretot, veïns de l'àrea metropolitana. I el PDECat lamenta que, en els 15 anys que han de passar fins que es recuperin les concessions, TMB perdrà 82.000 viatgers diaris, que es passaran al tramvia, i que això suposa, segons la regidora Francina Vila, unes pèrdues de 100 milions en 10 anys. Els grups de l'oposició també han demanat al govern que no aturi la línia D30 de la nova xarxa de bus, que és la que recorre la Diagonal.