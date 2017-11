L’Estat promet pagar els 10 M€ a les entitats a finals d’any

Respir a l’horitzó per a les entitats socials catalanes, collades econòmicament des que l’Estat va intervenir les finances de la Generalitat i va deixar aturada l’ordre de subvencions de 10 milions d’euros que havien de rebre entitats del tercer sector per garantir la viabilitat dels seus projectes. Després de setmanes d’incertesa, el ministeri de Sanitat s’ha compromès a alliberar de manera “imminent” aquests 10 milions. Així ho va comunicar ahir a les entitats el departament d’Afers Socials, Benestar i Famílies, després d’una reunió dijous a Madrid amb el ministeri de Sanitat. “Volem ser prudents, però el compromís i la voluntat de desbloquejar la partida hi és”, va explicar ahir a l’ARA la presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector, Francina Alsina.

Tot i que el desbloqueig arribi la setmana que ve, tal com està previst, els diners no arribaran fins a final d’any anant bé. Un cop el ministeri de Sanitat doni l’ordre per autoritzar la partida, la llei estableix un termini de 48 hores per ratificar-la, i després de sis setmanes s’efectua el pagament. Per tant, la previsió és que les entitats rebin els 10 milions pendents pels volts de Nadal. “Això ens tranquil·litza”, va assenyalar Alsina, que tot i així es mostra prudent perquè el moment polític actual és “incert”. En total, són 307 les entitats que tenen projectes que s’han de finançar amb aquestes subvencions i que ja estan en marxa des del gener pendents de cobrar les quantitats compromeses. Són entitats com Arrels Fundació, el Banc dels Aliments, el Casal dels Infants, Càritas, Fundesplai, la Fundació Vicki Bernadet, Amics de la Gent Gran i SOS Racisme, entre d’altres. L’ARA s’ha posat en contacte amb el ministeri de Salut per confirmar la data concreta del desbloqueig i està a l’espera de resposta.

Les entitats socials que treballen en l’àmbit de la salut tenen encara una incògnita important, els dos milions d’euros de subvencions que el departament de Salut encara no havia convocat i que ara han quedat aturats per la situació política. El fet que aquestes ajudes no s’hagin convocat posa en perill desenes de programes d’atenció a les drogodependències, de VIH i de salut mental, entre d’altres. “No hi ha cap previsió de convocatòria per a aquestes partides”, va lamentar ahir Alsina, que va subratllar que altres anys, per aquestes dates, les entitats ja havien sol·licitat i rebut les ajudes. En total, són una trentena les associacions afectades, la major part de les quals ja gairebé han esgotat els seus pressupostos.

La Taula d’Entitats del Tercer Sector, juntament amb La Confederació -la patronal d’empreses socials-, ha fet arribar aquesta setmana una carta al ministeri de Sanitat i al d’Hisenda alertant dels riscos que suposa el bloqueig per a l’activitat diària de les entitats i les persones que atenen. El pròxim pas, explica la presidenta de la Taula del Tercer Sector, serà demanar una reunió urgent amb el departament de Salut de la Generalitat per buscar una solució que eviti que les entitats hagin de tancar programes actualment en actiu.

L’IRPF està garantit

Una tercera pota de finançament que les entitats socials de Catalunya tenen pendent de rebre són els diners corresponents al 0,7% de l’IRPF, que aquest any per primer cop havia de gestionar la Generalitat. “Ens han assegurat que el cobrament de l’IRPF segueix el seu curs normal, i que no queda afectat ni per la intervenció de les finances ni per l’aplicació de l’article 155”, va dir Alsina ahir.

Segons dades de la Taula del Tercer Sector Social, la casella del 0,7% de l’IRPF va permetre recaptar el 2015 uns 57,6 milions d’euros a Catalunya, on la meitat dels contribuents marquen aquesta casella, tot i que les entitats catalanes van rebre’n només 31,2 milions. Uns 12,8 milions van anar a 60 entitats amb programes estrictament locals i autonòmics.