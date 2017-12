L'alta cuina dels restaurants arriba a les cases per Nadal

Les festes de Nadal són temps de bons menjars i als plats tradicionals d’aquests dies cada any s’hi incorporen productes nous amb l’objectiu de sorprendre. Aquest any la tendència és acompanyar els plats amb minihortalisses, flors i patates violetes en un intent de portar a les llars l’alta cuina que ofereixen els restaurants. La televisió, amb els múltiples programes i concursos que es fan dedicats a la cuina, en té bona part de culpa com reconeixen els majoristes de Mercabarna.

Entre les minihortalisses, un producte característic de la restauració, destaquen els carabassons, pastanagues, cogombres, albergínies o pebrots procedents del Maresme i d’Almeria. "Costen quatre vegades més que els de mida tradicional però la gent no té cap problema a pagar-ho", assegura el president de l'Associació Gremial d'Empresaris Majoristes de Fruites i Hortalisses de Mercabarna, Jaume Flores. També és més car comprar alguna de les més de 30 varietats de flors comestibles, un producte habitual en l’alta gastronomia, o la patata violeta. "La gastronomia és cultura i és bo que la gent experimenti a casa el que veu a la televisió perquè, com més sabem, millor”, afirma el president del Gremi de Majoristes del Peix, Leandre Serra.

Aquest any a Mercabana es preveu vendre unes 90.000 tones de fruites i hortalisses, un 2% més que el Nadal de l’any passat. Els preus seran semblants a ara fa un any. Les fruites estrella són la pinya de Costa Rica -se'n vendran més de 800 tones-, el meló del Brasil -amb 1.300 tones- i el raïm blanc d’Alacant -se’n vendran, només per Cap d’Any, més de 500 tones a un preu més car perquè hi ha menys producció. També es calcula que vendran 6.500 tones de cítrics, sobretot taronges i mandarines, 500 tones més que fa un any. Mantenen preus els fruits vermells com nabius, gerds, groselles i móres, una de les novetats del Nadal del 2016.

També pujaran un 2% les vendes de peix i marisc fins a arribar a les 7.200 tones. Un 85% del producte que es distribuirà serà fresc i la resta congelat. "Enguany tindrem sort amb els temporals i això farà que els preus es mantinguin", destaca Serra. Les ostres, els peixos de mida gran i les petxines variades seran els productes estrella. Enguany baixen de preu el besuc, l’orada de cultiu, l’orada salvatge, el salmó, la cua de rap nacional i el lluç de palangre mentre que es pagarà més pel calamar i mantenen preus el llenguado i la cua de rap d’importació. Pel que fa al marisc fresc, mantenen preus el bou de mar, la cabra de mar i el llamàntol; baixen l’ostra i la cloïssa i pugen l’escamarlà, la gamba, el llagostí i la llagosta vermella.

Pel que fa al marisc congelat –se’n vendran unes 400 tones-, baixen de preu la llagosta vermella, la gamba vermella i la gamba llagostinera; manté preus les boques, els llagostins i els escamarlans.

Campanya als mercats

Com cada any els majoristes de Mercabarna participen en una campanya que es fa a les peixateries de Catalunya i mercats de Barcelona i l’Àrea Metropolitana, enguany amb el lema 'Aquest Nadal més que mai, Bona Cuina Cada Dia'. "Volem que la gent faci unes festes sanes comprant bon producte i de qualitat", afirma Serra. A les guies, que es repartiran durant la campanya s’ofereixen consells a l’hora de triar, conservar i cuinar els productes més típics com peix, marisc, fruites i hortalisses. La publicació ha comptat amb l’assessorament de la cuinera Maria Espin.

Dinar solidari

Per sisè any consecutiu els majoristes de Mercabarna aportaran salmó fresc i pinyes per elaborar 200 menús pel dinar de Reis per a 200 persones usuàries de la Casa del Cottolengo de Barcelona.