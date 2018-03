L'anglès dels alumnes catalans a 4t d'ESO supera la mitjana europea

Els estudiants de 4t d'ESO de Catalunya superen la mitjana europea en anglès, segons les proves Aptis, realitzades pel British Council a 1.416 escolars de 51 escoles (les mateixes que van fer les proves PISA el 2015). Segons aquestes proves, el 65,9% dels alumnes té un nivell igual o superior al B1, cosa que significa que són capaços de tenir una conversa simple en anglès. A la resta d'Europa, aquest nivell l'assoleix tan sols el 42% dels estudiants.

Els resultats a Catalunya, de fet, han superat les expectatives que s'havia fixat la conselleria. El departament d'Ensenyament havia previst que aquest 2018 un 50% dels alumnes tinguessin aquest nivell, i la UE vol que la meitat dels alumnes assolissin aquest coneixement d'aquí a 2 anys, el 2020. Ara, el Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, que és qui va encarregar aquestes proves, ha proposat elevar l'objectiu: que en 4 anys creixi fins al 75% el nombre d'alumnes que dominen l'anglès.

El cas és que els resultats superen en 15 punts l'objectiu fixat per la conselleria. Dos de cada tres alumnes de 4t d'ESO tenen un nivell d'anglès igual o superior al B1, que els permet comprendre les idees principals d'una informació sobre temes relacionats amb l'escola o l'oci, descriure fets o desitjos i raonar opinions.

Segons les proves, que es feien per primer cop i que serveixen per avaluar la comprensió oral i escrita i l'expressió oral i escrita, un 7,5% dels alumnes té un nivell A0 o A1 (els més baixos), un 24,7% té l'A2, un 36% té el B1 i el 29,9% té el B2 o el C, que són els nivells superiors. Són uns resultats molt semblants ales proves de 4t d'ESO fetes als estudiants fa un mes.

Alguns factors que expliquen el notable nivell d'anglès són que sis de cada deu alumnes fan alguna extraescolar en anglès, i que la gran majoria escolten música i juguen a l'ordinador en aquest idioma. Ara bé, segons Joan Mateo, president del Consell d'Avaluació Superior de Catalunya, l'organisme que ha encarregat les proves, hi ha dos motius clau que expliquen el canvi de tendència: el fet que més de la meitat dels alumnes comencin a aprendre anglès abans dels sis anys i prop de la meitat facin assignatures no lingüístiques en aquest.

Segons Mateo, els resultats mostren un "canvi de paradigma" perquè es reverteix la tendència dels mals resultats en llengües estrangeres a l'Estat. De fet, segons ha dit, els resultats de les proves Aptis poden fer replantejar les competències bàsiques que es fan cada any als estudiants de 4t d'ESO, perquè es podria introduir la prova d''speaking', ja el curs que ve. En les proves Aptis, l'expressió oral i l'escriptura són les que tenen més marge de millora, mentre que les competències passives -la comprensió oral i la lectura- són els àmbits amb més bons resultats.