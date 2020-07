Un cas importat de Lleida és la hipòtesi principal de l'origen d'un brot de covid-19 a Euskadi

El viatge que una persona va fer a Lleida "en un moment d'alta incidència" del virus i la posterior celebració d'una trobada familiar és la hipòtesi principal del brot de covid-19 a la població basca d'Ordizia. Segons ha explicat la consellera de Salut del govern basc, Nekane Murga, el cas índex –el p rimer identificat d'un brot– es va trobar amb uns amics a Ponent i, a la tornada a la localitat guipuscoana, va celebrar una reunió familiar en un local. Murga ha afirmat que aquesta és "la hipòtesi que més concorda amb el seguiment dels contagis", si bé no ha pogut detallar en quina zona concreta de la demarcació de Lleida es va contagiar el pacient zero. La consellera ha informat que el focus d'Ordizia ja suma trenta positius amb PCR.

A les portes de les eleccions de diumenge, i després que Catalunya i Galícia ja hagin imposat les primeres mesures restrictives, Murga ha assegurat que el seu departament "no dubtarà en actuar amb fermesa" i prenent mesures "de més severitat" depenent de l'evolució del brot. En la compareixença per informar de les últimes dades de la pandèmia a Euskadi, la consellera ha explicat que el servei de Salut basc va dur a terme dilluns més de mil proves a la localitat guipuscoana i ja compta amb el resultat de 707, de les quals 692 són negatives, 14 positives i una ha donat un resultat indeterminat.

No tots els contagiats són residents en aquest municipi, i aquest mateix dimarts a la tarda es reunirà a Ordizia la comissió de seguiment de l'evolució d'aquest focus, en la qual s'analitzaran les dades i la necessitat o no de prendre mesures. "Ens mantenim vigilants, no dubtarem en actuar amb fermesa si els resultats ho indiquessin", ha subratllat Murga.