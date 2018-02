El Llum Bcn es trasllada al Poblenou i duplica les instal·lacions artístiques

El festival Llum BCN es trasllada aquest any al Poblenou i duplica el nombre d'instal·lacions i espectacles respecte a l'edició anterior. El reforç també es nota en el pressupost, que multiplica per 2,5 el de l'any anterior i se situa en prop del milió d'euros -un 40% d'aquesta quantitat prové de la recaptació de la taxa turística. Els responsables de l'organització han volgut apostar fort i rellançar el festival per fer-lo créixer. La principal novetat és el canvi d'ubicació. Les anteriors edicions han tingut lloc al districte de Ciutat Vella, però a causa de l'afluència massiva de gent,aquest any els organitzadors han volgut canviar de situació: "Ciutat Vella també ens condicionava molt. Són espais petits i la gent havia de fer molta cua, ara, amb el nou emplaçament de Poblenou volem que sigui tot més espaiós perquè la gent se senti més a gust", ha justificat Valentí Oviedo, gerent de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB).

Des de la organització asseguren que, malgrat el canvi d'ubicació, no canvien la seva essència: "Llum BCN segueix apostant per l'experimentació, la innovació i la coordinació de llum, disseny i arquitectura". L'espai d'aquest any ocupa quatre hectàrees i travessa un recorregut de quatre quilòmetres, que anirà des de la plaça de Glòries - Museu del Disseny- fins al carrer Pujades. El festival recull una cinquantena de muntatges entre instal·lacions, espectacles, mitgeres i espais transformats.

L'artista convidada d'enguany és la videoartista i creadora quebequesa Monique Savoie, una de les fundadores de la Société des Arts Technologiques de Mont-real, una fundació líder en art i noves tecnologies.

Seguit amb la seva filosofia, el Llum BCN vol ser el festival que ajunta artistes nacionals i internacionals amb estudiants d'escoles d'art i disseny de la ciutat. Aquesta edició duplicarà el nombre d'instal·lacions artístiques - 47 en total-, 14 fetes per estudiants d'art i disseny de la ciutat que s'han encarregat de transformar espais urbans jugant amb la llum.

Des de l'organització creuen que aquesta oportunitat és una finestra al mercat laboral per a molts dels estudiants: "Aquest recolzament del talent local és molt enriquidor perquè una idea que neix en una llibreta acaba materialitzant-se al carrer. Els proporciona un entrenament de cara al a vida professional molt útil", ha afirmat Santi Vilanova, artista i professor de l'escola Eina.

Aprofitant la foscor de la ciutat

Una altra de les novetats de la setena edició és el nou espai familiar, que comptarà amb sis espectacles interactius per a nens a partir de 8 anys. D'aquesta manera, el festival vol apropar-se a l'ambient familiar i que sigui una experiència per gaudir amb tota la família.

A través de l'aplicació mòbil de Llum BCN la gent podrà seguir el recorregut proposat per l'organització i reconèixer cada espectacle amb el que es vagi trobant. L'espai d'aquest any ocupa quatre hectàrees i travessa un recorregut de més de quatre quilòmetres. El pressupost del Llum BCN per a aquest 2018 és de prop d'un milió d'euros, 2'5 vegades més de l'any passat. Un 40% prové de l'Icub, un 40% de diners recaptats amb la taxa turística i un 20% de patrocinadors.

El festival es celebrarà divendres i dissabte de les set de la tarda a les dotze de la nit i el diumenge de les set de la tarda a les onze de la nit.