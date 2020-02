Girona vol multar els amos dels gossos que no netegin l'orina

Primer pas per actualitzar l’ordenança de tinença d’animals de l’Ajuntament de Girona. El ple municipal ha donat llum verda a l’aprovació inicial de la nova normativa, que preveu sancions de fins a 1.500 € per als propietaris de gossos que no recullin els excrements o que no netegin els orins amb aigua. La proposta ha rebut els vots favorables de l’equip de govern de JxCat i l’abstenció dels partits de l’oposició, que han criticat que la nova normativa és molt exigent amb els propietaris dels animals però que els ofereix poques contrapartides. Ara s’obre un període d’exposició pública perquè tothom hi pugui presentar al·legacions. El govern calcula que abans de l’estiu s’aprovarà definitivament la nova normativa, que aquesta tarda ha superat el seu el primer tràmit.

L’actual ordenança de tinença d’animals és del 2009 i, segons ha indicat el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, “calia actualitzar-la” després de més de dos anys “parlant” de la nova normativa. D'entre les novetats que aquesta inclou destaca l’obligació dels propietaris de gossos de portar bosses per recollir excrements i ampolles d’aigua per netejar els orins. Si no en porten quan els passegin, la multa pot oscil·lar entre els 100 i els 750 euros. Una xifra que pot elevar-se fins als 1.500 si l’amo de l’animal no recull l’excrement o no neteja el pipí.

El text de l’ordenança que ha aprovat aquesta tarda el ple municipal també prohibeix passejar els gossos per zones enjardinades, “especialment en els espais on hi hagi flors o plantes ornamentals per evitar que es facin malbé”, segons ha especificat Terés, que ha subratllat que els gossos sí que poden anar per les places dures, de sauló o de paviment, però mai si hi ha jocs infantils.

Per últim, la normativa també estableix que s’han d’esterilitzar tots els gossos que siguin objecte d’una transacció –com una venda–, tots els cans que siguin potencialment perillosos i els gossos que, tot i no ser de pura raça, tenen aparença de perillosos.

Més espais per a gossos

Els partits de l’oposició, amb la seva abstenció, han donat un vot de confiança a l’equip de govern i esperen que el text definitiu doni resposta als dubtes o mancances que han expressat en sessió plenària. El principal pal de paller de les seves reticències ha sigut la falta de contraprestacions per als propietaris de gossos tot i l’augment d'exigències. “És la segona taxa més alta de la província de Girona i no veiem que augmentin les contraprestacions”, ha lamentat la regidora de Ciutadans, Míriam Pujola.

En aquest sentit, la regidora de Guanyem, Laia Pèlach, i la republicana M. Àngels Cedacers, han demanat més espais exclusius per als animals. “Si exigim que els gossos vagin lligats, hem d’oferir espais perquè vagin deslligats. Les obligacions han de venir acompanyades de serveis”, ha exposat Pèlach, mentre Cedacers ha recordat que el govern municipal es va comprometre a destinar “un gran espai d’esbarjo per a gossos a la Devesa” el 2019, i n’ha demanat el compliment.

Per últim, la socialista Bea Esporrín ha expressat alguns dubtes pel fet que s’obri la porta a la “criminalització dels propietaris, ja que els agents podran multar-los si no porten una bossa o una ampolla d’aigua quan passegin el seu gos”.

Un cop s'aprovi definitivament, l’ajuntament de Girona engegarà una campanya informativa perquè els veïns coneguin les novetats de la nova ordenança i repartirà unes 5.000 ampolles de plàstic per netejar els orins.