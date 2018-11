260x366 Lorena Zárate: “La gentrificació trasllada una tensió brutal a les perifèries” / CRISTINA CALDERER Lorena Zárate: “La gentrificació trasllada una tensió brutal a les perifèries” / CRISTINA CALDERER

Fa 50 anys el sociòleg i filòsof Henri Lefebvre parlava per primer cop del dret a la ciutat. La vigència mig segle després és total i Lorena Zárate (La Plata, Argentina, 1971) el reivindica com un dret essencial en un món cada cop més urbà que planteja enormes reptes a les ciutats. Així ho explica en una conversa amb l’ARA de visita a Barcelona, on ahir va participar en el VI Congrés de la Taula d’Entitats del Tercer Sector.

Què s’ha d’entendre per dret a la ciutat?

Quan Lefebrve en parla per primer cop és des d’una crítica profunda a la ciutat que l’envolta i als riscos d’alienació que provoca en els habitants. El veu com un dret a transformar la societat transformant els espais on vivim, dret a participar en la presa de decisions.

I on som avui?

Els reptes són molts i semblants; alguns s’han fet més profunds i d’altres que ja es veien ara són més clars encara, com el repte mediambiental, perquè les ciutats són més grans i els impactes també creixen. El dret a la ciutat es va reformulant, però en bona part té a veure amb els espais públics i la funció de la terra i de la propietat a les ciutats. Per exemple, ara veiem l’especulació immobiliària i els pisos buits mentre falta habitatge per a la gent. Veiem ciutats per a l’especulació mentre es perd espai públic. Allà on no n’hi ha, la situació és crítica, i on n’hi havia molt, veiem com es privatitza.

Veiem com l’habitatge és el primer problema a Barcelona.

La realitat que tenim és que el problema no el resol el mercat perquè ja hem vist que no funciona com a tal: 50 milions de pisos buits a la Xina, uns 11 milions a Europa... Ja es parla de crisi habitacional a tot arreu per un motiu o altre. Hi ha una gran privatització del parc públic construït, se’n va deixar de fer i, a més, no s’han donat solucions, no s’ha protegit el llogater i ara tenim Airbnb i pisos turístics per tot arreu.

És la gentrificació que ja pateixen alguns barris.

És una combinació d’especulació local i, cada cop més, internacional. Són diners desvinculats d’institucions. Ja no tenim ni a qui reclamar perquè l’amo no és una persona, sinó un conglomerat d’interessos abstractes que està expulsant la gent. Això destrossa moltes vides i la xarxa social perquè mata no només el que és físic -les cases o comerços de tota la vida-, sinó la vida als barris. En paral·lel, genera tensions molt fortes a les perifèries on es desplaça la gent perquè són barris o municipalitats amb menys recursos i capacitats per resoldre l’habitatge o fer polítiques d’assistència al ciutadà.

Els municipis hauran de cooperar?

L’àmbit metropolità es torna fonamental, tant a nivell físic i material amb les infraestructures i les connexions de transport i xarxes de serveis com des d’un punt de vista de desafiament social. A Mèxic hi ha una zona on la gent està fent 4 o 5 hores de trajecte per anar a treballar cada dia i això té un impacte en el medi ambient, en l’economia de tota l’estona que la gent no està productiva, en la salut i la vida familiar, però també en la seva involucració política: a quina hora s’informarà, a quina hora votarà, opinarà d’alguna cosa si està explotat? Això és part, en una altra escala, de l’alienació i impacta en la qualitat de la societat que construïm.

Anem cap a un món cada vegada més urbà. Quins reptes planteja?

La taca humana al món ha crescut en els últims 25 o 30 anys fins a tres cops més que la població. L’impacte ambiental és brutal i avui la pressió a les ciutats es concentra en dos llocs: als centres històrics, amb la gentrificació, i a les zones periurbanes -la vora entre el límit visible de la ciutat i on comencen zones verdes, cultius o boscos-. Aquí s’estan patint unes tensions brutals.

Com quines?

Tensions no necessàriament vinculades a la necessitat d’habitatge, sinó que hi ha moltíssima especulació també de terres. A l’Argentina, per exemple, hi ha grans pressions de dues bandes: la urbana i la de l’expansió agrícola del cultiu de soja. Al mig, moviments que reivindiquen els cinturons verds, la qüestió de l’aigua i els aliments de proximitat.

Quin rol tenen les entitats del tercer sector en aquests reptes urbans?

Tenen un potencial enorme en dos nivells. Un és més profund perquè el futur del planeta té a veure amb posar les persones al centre, i això, que molts governs diuen perquè queda bé, és el motiu d’existir de les entitats. La segona dimensió és la pràctica, la de l’experiència acumulada: si pensem en les polítiques d’inclusió que s’estan duent a terme en ciutats a tot el món, la majoria van ser abans iniciatives ciutadanes, projectes d’autogestió, xarxes d’ajuda mútua.