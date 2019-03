El ple allarga el conflicte entre el CAP del Raval Nord i el Macba

La Capella de la Misericòrdia continua sent del Macba, i les diferents administracions implicades ara estudiaran que el CAP del Raval Nord pugui aixecar-se en un edifici de nova construcció annex al museu. Aquest és el resultat del ple d’ahir de l’Ajuntament de Barcelona que havia de ser decisiu per al futur de l’ambulatori del Raval però que no va acabar de resoldre el conflicte. El punt de l’ordre del dia que demanava revocar la cessió que s’havia fet de la Capella al Macba no es va arribar ni a votar perquè el govern, que només comptava amb el suport de la CUP, el va retirar per evitar una derrota que hauria fet que l’expedient no s’hagués pogut tornar a discutir fins al setembre. La regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, va anunciar a l’últim sospir que no sotmetrien l’expedient a votació i que s’obrien a estudiar l’alternativa que s’havia posat sobre la taula in extremis fruit d’un acord entre la Generalitat i la Diputació.

Aquesta opció, proposada ahir per ERC i que planteja construir el CAP en un cub de nova construcció al passadís que hi ha entre la plaça dels Àngels i la de Joan Coromines -on actualment hi ha el mural d’Eduardo Chillida-, sí que va rebre l’aval de la majoria del ple. Hi van votar a favor tots els grups menys Barcelona en Comú, que es va abstenir tot i comprometre’s a no posar traves a l’alternativa i analitzar-la, i la CUP, que hi va votar en contra. Aquest espai ja s’havia estudiat com un possible emplaçament per al museu, i el CatSalut també l’havia analitzat, tot i que havia advertit que el terreny està catalogat com a zona verda, de manera que abans de construir-hi caldria aprovar una modificació del Pla General Metropolità, un tràmit que pot trigar uns dotze mesos. També caldria assegurar-ne els criteris d’accessibilitat. Per qüestions com aquesta, Pin va verbalitzar ahir la seva “desconfiança” al fet que aquesta via permeti desbloquejar la situació.

La regidora, visiblement afectada, va defensar que dies com el d’ahir -amb veïns del Raval retraient des de la grada el resultat de la votació- evidencien la distància entre veïns i polítics, i va definir el conflicte com un “debat de classes”. Des de l’oposició li van retreure que no se sumés al clima d’entesa per posar sobre la taula una solució que ha posat d’acord la Generalitat i la Diputació, que és la titular del terreny, i que hauria de permetre tenir el museu a la Capella i l’ambulatori en un nou edifici, i destinar l’actual espai del CAP a una futura ampliació del CCCB. “Una idea que permet desencallar-ho tot”, segons va remarcar el republicà Jordi Coronas. “No posin bastons a les rodes”, li va demanar Xavier Trias, del PDECat.

Mentrestant, ahir es va saber que el Macba ha denunciat davant dels Mossos l’ocupació dels veïns de la Capella de la Misericòrdia de la setmana passada, segons va avançar Nació Digital i va confirmar l’ARA. Fonts del museu van argumentar que l’espai no té condicions d’habitabilitat i que ocupar-lo pot ser perillós. Reunits en assemblea, els veïns del barri van decidir mantenir l’ocupació.