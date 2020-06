Madrid va beneficiar els usuaris de residències amb assegurança privada

La Comunitat de Madrid va imposar durant els dies més crítics de la crisi sanitària del coronavirus un triatge desigual a les residències de gent gran en la derivació de pacients a centres sanitaris. Mentre que, per una banda, va prohibir el trasllat de persones grans a hospitals públics –segons el protocol enviat per "error" fins a quatre vegades al principi de l'estat d'alarma–, per l'altra, les persones grans que tenien assegurança privada van lliurar-se d'aquesta ordre i sí que es va permetre que fossin derivades a hospitals privats, segons ha publicat aquest dijous El País. Operadors de la xarxa privada i els seus clients van confirmar al rotatiu que gràcies a aquesta cobertura sanitària van poder "esquivar l'exclusió dissenyada per la Comunitat de Madrid durant el pitjor de la pandèmia".

Per aclarir la situació, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciat aquest dijous l'obertura d'una investigació interna sobre la gestió de les residències. El PP, que governa a la capital espanyola, intenta espolsar-se les crítiques culpant el vicepresident segon de l'executiu espanyol, Pablo Iglesias. Asseguren que va assumir el comandament únic en residències, però obvien que hi ha una ordre de Sanitat del 23 de març que obliga les comunitats a prendre cartes en l'assumpte i medicalitzar residències si fos necessari.

"No poden dir que a la gent gran se l'ha deixat morir", ha dit aquest dijous la presidenta madrilenya durant la sessió de control al govern regional, centrada en la polèmica per les instruccions de triatge enviades a residències. Segons la Comunitat les instruccions només es van aplicar a partir del 27 de març, quan se'n va haver eliminat una recomanació de no derivar als hospitals a gent gran amb infecció respiratòria que no poguessin caminar sols.

La polèmica es va fent grossa cada dia que passa. Ayuso ha detallat que hi ha hagut 10.600 trasllats d'usuaris de residències a hospitals i que el número de malalts per covid-19 més grans de 70 anys ingressats a l'UCI ha ascendit a 921, xifra que representa gairebé el 25% dels 3.690 pacients que han passat per aquestes unitats. Però la presidenta madrilenya ha obviat les dades totals. Aquests 921, suposant que visquessin en residències, representarien només el 7% de les persones que han mort per covid-19 a la Comunitat amb més de 70 anys, 13.044 segons la direcció general de Salut Pública del govern madrileny.

La comunitat més afectada

Madrid ha sigut la comunitat autònoma amb més morts en residències per coronavirus o símptomes relacionats. En total, la Comunitat de Madrid ha notificat 5.975 morts, moltes de les quals no estan en el còmput oficial del ministeri de Sanitat perquè no se'ls va arribar a fer una prova PCR. De fet, el ministeri segueix sense proporcionar les dades totals de morts en residències a l'Estat, tot i el compromís verbal del titular de Sanitat, Salvador Illa. La gestió de les residències ha generat una tempesta política a la Comunitat de Madrid.