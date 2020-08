Manel Casals, director general del Gremi d'Hotels: Barcelona tanca una temporada turística "horrible"

Barcelona tanca una temporada d'estiu que el director general del Gremi d'Hotels, Manel Casals, descriu com "horrible", amb una ocupació a l'agost de només el 10%. En una entrevista a l'ACN, Casals explica que un 80% dels establiments han estat tancats durant el darrer mes i que només han obert portes uns 120 hotels. "Des de mitjans de juliol fins ara la situació ha estat dramàtica", resumeix, remarcant que els rebrots i la mala reputació internacional fins i tot han obligat alguns hotels a tancar després d'haver reobert al juny. Davant d'això, reclama un "rescat" pel sector turístic com el de la banca en la darrera crisi.

Entre altres mesures, el Gremi d'Hotels de Barcelona demana "ajudes directes als hotels, recuperar els ERTO per força major fins a Setmana Santa i que es revisi el que estan pagant els hotelers" en lloguers i hipoteques, que passen factura a la sostenibilitat dels establiments. De fet, Casals preveu que el sector també patirà molt aquesta tardor.

En concret, el director general del gremi hoteler diu que la recuperació a Barcelona serà lenta i que la ciutat no tornarà a la normalitat fins a "finals del 2021 o principis del 2022".

Pendents de l'evolució del virus

"Nosaltres depenem totalment de com evoluciona el virus", assegura Casals, tot subratllant que "el turista necessita confiança". El sector té la vista posada en la Setmana Santa de l'any que ve i creu que "seria ideal" que al febrer es pogués celebrar el Mobile World Congress (MWC). De fet, la cancel·lació de la fira va ser el tret de sortida de la crisi en què viu immers el sector des de llavors.

Casals recorda que un 85% dels clients dels hotels de Barcelona són turistes estrangers i que això ha condicionat molt l'ocupació d'aquest estiu. De fet, explica que a mitjans de juny en alguns establiments l'ocupació va rondar el 50% però que a partir de la segona quinzena de juliol, quan es va detectar un rebrot de casos de coronavirus i alguns països van recomanar no viatjar a Espanya, les reserves "van anar baixant".

"Des de mitjans de juliol fins ara no hem tingut turistes", resumeix el director general del gremi, remarcant que "la situació ha estat dramàtica" perquè "molts hotels no han obert i altres han tornat a tancar".

Amb el visitant nacional no n'hi ha hagut prou. "La població ha estat confinada molts mesos, i Barcelona és complicada. La gent necessita aire i muntanya", diu en referència a la dificultat de la capital catalana d'atraure visitants locals, com sí que han aconseguit destins amb elevades ocupació aquest estiu com el Pirineu o el Delta de l'Ebre.

El director general del Gremi d'Hotels de Barcelona creu que la situació s'allargarà els pròxims mesos i que les xifres d'ocupació al setembre i a l'octubre seran "molt similars a les de l'estiu". De fet, segons Casals, aquest ha estat el pitjor estiu de la "història recent" pel sector.

Des del Gremi es recorda l'impacte econòmic del turisme a la ciutat, i la contribució del sector en l'economia. En aquest sentit, Casals recorda també que molts treballadors dels hotels segueixen en ERTO, i calcula que un màxim del 10% dels 35.000 empleats del sector estan en actiu aquesta temporada.

A més, es mostra preocupat pel futur dels hotels. "Portem molt temps sense facturar i tenim uns costos molt alts", explica, tot recordant que molts tenen hipoteques i lloguers molts alts i que caldran ajudes perquè no desapareguin.