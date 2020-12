Acord per un pressupost de recuperació a Barcelona

El govern d'Ada Colau i Esquerra Republicana han arribat a un acord per donar llum verda als pressupostos del 2021 de la ciutat de Barcelona, tal com va avançar ahir l'ARA. Aquest matí han verbalitzat el pacte en una roda de premsa en què l'alcaldessa Colau i el líder d'ERC al consistori, Ernest Maragall, han anunciat un "gran acord pressupostari progressista". L'Ajuntament aprovarà en el ple d'aquest dimecres la proposta de pressupost amb, com a mínim, els vots dels republicans. Els nous comptes marquen una xifra rècord de 3.231 milions d'euros (un 6,5% per sobre de l'actual) i preveuen, davant del context de crisi actual, augmentar l'endeutament en 150 milions. "Tenim els recursos necessaris i ens podem endeutar", ha dit Maragall en aquest sentit. Aquest serà el segon pressupost que el govern del consistori pacta amb ERC, ja que l'any passat també es va arribar a un acord amb la formació republicana.

Uns pressupostos que, en paraules de Colau, han de permetre la "recuperació i la transformació de l'economia". És a dir, sortir primer de la crisi del covid-19 per després fomentar que l'economia es transformi. "També és un pressupost que pretén combatre les desigualtats", ha afegit l'alcaldessa. Maragall ha firmat l'acord i ha coincidit amb la majoria de les paraules de Colau, però ha sigut clar a l'hora d'exigir que el pacte dels comptes es compleixi: "L'Ajuntament firma un contracte d'obligat compliment amb la ciutadania". Per controlar que els acords dels pressupostos s'implementin, Maragall ha anunciat la creació d'una taula bilateral que seguirà de prop el desenvolupament dels comptes barcelonins.

L'acord aplega, fins ara, comuns, el PSC i ERC, però Jaume Collboni, primer tinent d'alcalde, no ha tancat la porta a altres socis. "Aquests pressupostos no exclouen ningú, continuarem amb el diàleg", ha dit el líder del PSC al consistori. De fet, e ls comptes del 2020 van acabar tenint a última hora el suport de JxCat, i l'acord va tenir dues fotos: la d'Ernest Maragall (ERC) i Ada Colau estrenyent-se les mans i, després, la que incorporava Elsa Artadi, de JxCat, i Jaume Collboni, del PSC, el soci de govern dels comuns a la ciutat.

Enguany, però, JxCat encara no s'ha afegit a la foto, i aquest matí l'han protagonitzat, de nou, Colau, Maragall i Collboni. Un pacte per als pressupostos de l'any 2021 que deixa les següents claus:

Reforç dels serveis socials

La despesa social a Barcelona es veurà augmentada en 25 milions d'euros. Aquest increment en la despesa corrent s'utilitzarà per establir un fons d’atenció a la infància, augmentar els ajuts als lloguers de famílies vulnerables i obrir una nova convocatòria d’ajuts per a famílies monoparentals.

Habitatge de protecció i millora d'infraestructures

Una de les principals demandes d'ERC als pressupostos era ampliar el parc d'habitatge protegit. I així ha acabat sent, ja que l'acord incorpora destinar 50 milions a l'adquisició d'habitatges a Barcelona. Segons el pacte, la majoria d'aquests diners es prioritzaran per a l'adquisició, sobre plànol, del 30% dels habitatges de protecció de promocions privades.

No només s'invertirà en habitatge, sinó que algunes infraestructures públiques municipals també gaudiran d'una injecció econòmica per reforçar-se. Així serà en el cas dels equipaments escolars, que tindran un fons de 26 milions d'euros per a la seva rehabilitació, ampliació i millora. Les administracions de districtes i barris també veuran incrementades les seves arques públiques, ja que un fons de 30 milions estarà destinat a ells.

Equilibri en la fiscalitat

"Volem mantenir la capacitat fiscal de Barcelona, però també volem tenir sensibilitat amb les situacions d'emergència i ajudar els sectors més afectats per la pandèmia", ha dit Maragall. I aquest és el resum de la política fiscal dels nous pressupostos, que intenta donar aire als sectors més damnificats pel covid-19 i alhora busca mantenir els ingressos per taxes i impostos a l'Ajuntament perquè aquest continuï tenint capacitat adquisitiva per invertir.

Per aconseguir aquest equilibri fiscal, el consistori manté la reducció del 75% de la taxa de terrasses i vetlladors, tot i que explicita que podrà augmentar la taxa si el 2021 la situació es normalitza i es poden tornar a gravar quantitats sense tenir present l'impacte de la pandèmia. El mateix passa amb el recàrrec a l'impost de taxes turístiques, que es continua endarrerint, i s'inclouen noves reduccions del 75% per a l'aprofitament del domini públic municipal per a activitats com mercats no sedentaris, fires artesanals, quioscos de premsa, floristeries, xurreries i venda de castanyes.

Finalment, també ha entrat a l'acord treure la pols al projecte de la coneguda com a taxa Amazon, que ha de gravar l'ocupació de l'espai públic que fan les grans empreses de comerç electrònic, perquè sigui una realitat abans de l'estiu. A part de mantenir algunes rebaixes fiscals, l'Ajuntament també ajudarà els negocis locals amb un fons de 20 milions d'euros perquè puguin reobrir un cop passat el covid-19.