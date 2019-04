Maragall planteja un pacte amb Colau i Forn per governar Barcelona

El candidat d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, va seguir ahir el cara a cara entre Ada Colau i Manuel Valls a 'Salvados' i, després de criticar el format per l'elecció dels candidats, avui ha tingut el seu torn de rèplica en una entrevista a RAC1 en què ha considerat que cap dels dos candidats no va guanyar el debat i que tots dos van mantenir postures previsibles. El republicà ha concretat avui quina seria la seva política en matèria de pactes si el 26 de maig sortís guanyador: defensa una aliança entre els comuns i Junts per Catalunya i creu que el seu partit podria ser la peça que cosís les diferències ideològiques entre la llista que encapçala Colau i la que lidera Quim Forn. Per això, ha assegurat que proposarà a l'actual alcaldessa que l'acompanyi a Soto del Real per parlar d'aquesta possible entesa amb Forn. La CUP també entra en aquest mapa d'aliances dibuixat per ERC, tot i que el candidat ha remarcat que és "difícilment imaginable" que els anticapitalistes entrin en aquest joc.

Maragall ha deixat clar que, amb l'escenari actual, no preveu una possible entesa de govern amb el PSC, perquè els socialistes no han tancat la porta a l'entesa amb Valls i entén que formen part "del problema i no de la solució". El seu missatge, com ha deixat clar en més d'una ocasió, és arribar al prop de 80% dels ciutadans que creuen que cal un referèndum per decidir el futur de Catalunya. I això inclou, també, votants del 'no'.

"Proposaré a les forces sobiranistes un compromís d'unitat d'acció explícit", ha defensat Maragall, en la línia de la carta que ja va enviar, en un article a l'ARA, a les forces que defensen el dret a decidir. També ha demanat a la resta de candidats que s'avinguin a participar en un debat electoral a la presó si Forn no acaba podent sortir a fer-lo fora.

Pel que fa al cara a cara d'ahir, Maragall ha respost a alguna de les preguntes que el periodista Jordi Évole va llançar ahir a Colau i Valls, i ha negat que sigui necessari dedicar un carrer a Pilar Rahola i ha dit que s'hauria d'analitzar si caldria que en tingués un Juan Antonio Samaranch. També ha demanat a la resta de candidats que deixin d'utilitzar el nom del seu germà, Pasqual Maragall. "Crec que hauríem de tenir una mica més de respecte per la història", ha dit, i ha demanat que el debat passi del 1992 al 2042, que miri cap al futur.