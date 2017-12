Mariscal perdrà l'estudi fix a Palo Alto

És un espai públic. Però l'Ajuntament de Barcelona vol que ho sigui i que ho sembli. L'antic recinte fabril de Palo Alto, al Poblenou, viu un canvi d'etapa. L'abril de l'any que ve expira la concessió per a 20 anys que es va fer a l'actual Fundació Palo Alto -que integra, entre d'altres, la comunitat d'artistes com Javier Mariscal, a qui la propietat va cedir l'espai en precari abans que fos expropiat, el 1994, pel consistori-. I la concessió no és renovable. L'Ajuntament recuperarà, doncs, les regnes de l'espai i, tot i que prepara un nou concurs per tenir-lo en concessió durant 20 anys més, vol fixar-hi unes normes clares que garanteixin l'ús públic d'aquest espai. D'entrada, les empreses que s'hi instal·lin s'hi podran estar com a màxim 10 anys, cosa que vol dir que impulsors de l'espai com Mariscal n'hauran de marxar, com a molt tard, el 2028.

El consistori preveu, a més, que les empreses considerades motor, que són les que acompanyaran el concessionari, ocupin només el 30% dels 7.631 m2 construïts de l'espai, i reserva lloc per a usos veïnals i socials -es preveu destinar una nau a fer una casa-taller pensada per a persones vulnerables- i per a un viver d'empreses dels àmbits de la cultura i el disseny. "Volem aprofitar l'esperit del lloc, però obrir-lo com un equipament púbic per al barri i la ciutat", assegura Marc Andreu, conseller tècnic de Sant Martí, que defensa que la intenció municipal no és acabar amb el pol de disseny que s'ha creat en aquesta zona de la ciutat. Les empreses motor tindran contractes de lloguer per a un màxim de 5 anys, que podran prorrogar 2 anys i mig amb un informe positiu de la junta de valoració de projectes i un màxim de 2 anys i mig més si s'impliquen amb els projectes del viver d'empreses.

Aquest viver tindrà reservat un 15% dels metres quadrats construïts i les empreses pagaran un lloguer més tou que les del grup motor. Un altre 15% de l'espai es destinarà a projectes comunitaris i associatius, com ara iniciatives vinculades a joves o a entitats del Poblenou. Un 25% serà l'espai que ocuparà la casa-taller que es vol obrir a Palo Alto pensada per a la inserció laboral de persones vulnerables. I, finalment, un altre 15% serà per a serveis auxiliars. En principi, la idea és mantenir la cantina, la sala polivalent i l'espai de recepció. Qui obtingui la concessió, però, s'ocuparà del conjunt del recinte, tant de cobrar els lloguers com de mantenir-hi els serveis, i haurà d'abonar el cànon, com també es fa ara, a l'Ajuntament.

Actualment la Fundació paga uns 72.000 euros anuals per gestionar l'espai, i els lloguers de les 21 empreses que hi ha instal·lades oscil·len entre els 5 €/m2 i els 13 €/m2 -és la Fundació qui fixa els lloguers-. Dins del recinte hi ha dissenyadors com Mariscal, però, també, empreses que no tenen res a veure amb el món del disseny, com arquitectes de reconegut prestigi o firmes de moda, que són les que ho tindran més complicat per continuar perquè no s'alineen amb el nou projecte.

Per això, des del consistori insisteixen que els canvis en la regulació de l'espai no s'enfoquen a fer fora dissenyadors com Mariscal, però sí a acabar amb determinades pràctiques, com el fet que s'utilitzi l'espai com a aparcament privat o que es cobri entrada per accedir a un recinte públic quan, un cop al mes, s'hi organitza el Palo Alto Market -només qui acredita la condició de veí té l'entrada gratuïta-. El consistori vol, en definitiva, recuperar les regnes de l'espai i obrir-lo a la ciutadania.

L'equip de govern ha presentat aquesta tarda a les entitats -i a la Fundació- la nova proposta de concessió. En el contracte que ara acaba, els responsables de l'espai es van comprometre a fer la rehabilitació del recinte i, des del 1989, hi han invertit quasi 5 milions d'euros, a més dels 2 milions que s'estima que els inquilins han destinat a arreglar les naus. Ara es preveu que la nova concessió impliqui continuar la rehabilitació i consolidar Palo Alto com un centre cultural que pivoti a l'entorn del disseny i estigui obert al barri. Els actuals inquilins tenen diferents projectes per optar a quedar-se la concessió. Però, en qualsevol cas, totes les empreses tindran una estada màxima de 10 anys al recinte, que està catalogat com a bé cultural d'interès local.

Projecte social: una casa-taller

La concessió no inclou una nau de planta baixa més tres plantes alçades que l'Ajuntament es reserva per instal·lar-hi un projecte de casa-taller que s'adreçarà a persones vulnerables. La iniciativa donarà, de forma temporal, casa i un espai laboral a les persones que hi accedeixin. El projecte s'ha de definir des de l'àrea de Drets Socials, però s'ha decidit deixar-lo fora de la concessió perquè implica una costosa rehabilitació. Aquesta casa taller ocuparà un 25% dels metres quadrats construïts del recinte (uns 1.700) i és una iniciativa pionera a Barcelona, tot i que ja funciona en altres ciutats. Gràcies a aquesta iniciativa hi haurà persones vivint a l'interior del recinte.