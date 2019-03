Comença el judici del cas Maristes a l'exprofessor Joaquim Benítez

L'exprofessor Joaquim Benítez dels Maristes s'asseu des d'aquest matí al banc dels acusats de l'Audiència de Barcelona. Tot i que s'havia intentat arribar a un pacte de conformitat entre les parts, al final s'està celebrant el judici i l'acusat s'enfronta a 35 anys de presó per abusos sexuals a quatre exalumnes. La Generalitat −que exerceix com a acusació popular del cas, igual que l'Ajuntament de Barcelona− demana la petició més alta de presó per a l'exdocent, fins a 35 anys entre reixes. El consistori en sol·licita 26, i la fiscalia, 22. El fill de Manuel Barbero, el pare coratge que va tirar endavant el cas, demana 13 anys de presó per al pederasta, la mateixa pena que sol·liciten en total els altres tres denunciants, que s'han agrupat en una mateixa acusació per portar els seus casos.

Contra Benítez es van arribar a presentar fins a 17 denúncies per suposats abusos sexuals, però els límits legals que estableix la llei van fer que la fiscalia declarés que tots els casos menys quatre −els més recents− havien prescrit. La pauta d'actuació de l'acusat era sempre la mateixa: aprofitant que els nens tenien alguna dolència, els feia anar al seu despatx amb l'excusa d'un massatge i allà n'abusava. Primer eren tocaments. Després, segons explica la fiscalia, l'acusat anava "un pas més enllà" i convertia les fel·lacions i masturbacions en una pràctica "continuada".