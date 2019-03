Medi Ambient dona per acabat l'episodi d'alta contaminació

Medi Ambient ha donat per acabat, aquest matí de dilluns, l'episodi d'alta contaminació que va començar dijous passat i que afectava 40 municipis de la conurbació de Barcelona. Tot i que el nivell de partícules estava per sobre del límit, no es van arribar a dictar mesures de restricció del trànsit. Sí que es feien recomanacions com evitar l'ús del vehicle privat o no fer exercici a la via pública. La situació també va afectar la vaga de metro que es va fer coincidint amb el Mobile, ja que Treball va dictar uns serveis mínims més alts quan va començar l'episodi de contaminació.

La situació es va donar per l'estancament meteorològic dels últims dies i l'arribada de dues entrades d'aire saharià. El contaminant que estava superant els límits eren les partícules PM10, una variable que, més enllà del trànsit, la indústria i la manca de vent, també està fortament associada a la pols del Sàhara. Els nivells ara ja estan per sota dels valors establerts per la legislació, i la previsió dels models de dispersió de contaminants atmosfèrics indica que ja no superaran el valor límit diari, fixat en els 50 micrograms per metre cúbic d'aire.

Després de l'anunci del Govern, l'Ajuntament de Barcelona també ha desactivat el protocol d'actuació en cas d'episodi. Les principals mesures que s'han pres aquests dies a la ciutat han sigut regar els parcs i les places no asfaltats, incrementar el reg amb aigua freàtica a les principals vies i suprimir la utilització de bufadors als serveis de neteja i jardineria.