Méndez de Vigo proposa "un MIR educatiu de dos anys" per accedir a la docència

El ministre d'Educació, Cultura i Esport, Íñigo Méndez de Vigo, ha proposat aquest dissabte l'impuls d'un programa de formació pràctica tutoritzada per accedir i "prestigiar" la tasca docent, "un MIR educatiu de dos anys" de durada en què es treballin "totes i cadascuna de les funcions associades" a la feina dels professors.

En el marc de la convenció nacional d'educació que el PP celebra a Santiago, i en la clausura del qual també han intervingut el sotssecretari popular de política social, Javier Maroto, i el president gallec, Alberto Núñez Feijóo, el ministre ha incidit en la necessitat de "prestigiar" la professió docent. Així, davant mig miler de professors, Méndez de Vigo ha defensat que l'objectiu és "estudiar un canvi en el model d'accés" en el qual s'avaluïn tant els coneixements com les aptituds docents una vegada superada una fase de formació pràctica".

Amb aquesta finalitat, superada la formació inicial –grau i màster de professorat–, veu necessari establir "una primera prova selectiva" que "de forma objectiva avaluï els coneixements de l'especialitat, i també altres aspectes relacionats amb l'organització curricular i escolar, la gestió de centres educatius i l'administració i legislació educativa". El ministre ha insistit que aquest nou sistema d'accés ha de ser "estable, permanent i previsible", amb una carrera professional "basada en els principis de mèrit i capacitat" i "subjecta a avaluació".

Per això, la proposta que ha posat sobre la taula inclou que serà quan s'hagi acabat aquesta fase de formació pràctica, i sempre que se n'hagi obtingut una avaluació positiva, quan s'establirà "una segona prova pràctica" que tindrà com a finalitat comprovar l'aptitud pedagògica.

Elevar la partida de beques

Amb els ulls posats en la presentació dels pròxims pressupostos generals de l'Estat (PGE), el ministre també ha avançat que la intenció del govern espanyol és augmentar la partida de beques "en 50 milions d'euros per aconseguir un altre rècord històric". "Ho anuncio aquí, a Santiago, perquè els que no vulguin aprovar els pressupostos expliquin després per què, quan tenen aquest fort component social", ha advertit.

Pacte educatiu

Méndez de Vigo, que ha arrencat la seva intervenció amb unes paraules en gallec i ha confessat que havia visitat abans la catedral de Santiago per veure les obres de restauració, ha manifestat la seva convicció que Espanya necessita "un pacte educatiu per al futur".

Al mateix temps, ha apel·lat a "reeditar" l'esperit de la Transició, amb el qual van treballar els pares de la Constitució per poder aconseguir-lo. "El pacte educatiu és possible perquè ja ho va ser una vegada i fa 40 anys es va traduir en l'article 27 de la Constitució", ha exemplificat.

També ha advocat per "repensar l'educació en termes digitals", en vista de la necessitat de "transformar la manera d'ensenyar i d'aprendre a les escoles adaptant-la a l'evolució digital". "Això afecta la manera en què transmetem el coneixement, però també la manera d'integrar les noves tecnologies a l'aula", ha conclòs.