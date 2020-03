Menys participació a les marxes del 8-M arreu del món pel coronavirus

Les mobilitzacions pel Dia de la Dona arreu del món van quedar clarament afectades per l’epidèmia de coronavirus, que va fer minvar la participació, i alguns països van prohibir directament les manifestacions. És el cas d’Itàlia, Corea del Sud i el Japó. A la Xina les autoritats tradicionalment no han permès aquest tipus de protestes. Amb tot, centenars de milers de dones van sortir al carrer arreu del món per reivindicar els seus drets.

Van destacar sobretot les manifestacions a l’Amèrica Llatina: la convocatòria va ser massiva a Santiago de Xile, una de les ciutats emblema de la lluita feminista i on el moviment encara ha agafat més embranzida arran de l’èxit internacional del col·lectiu Las Tesis amb la seva cançó Un violador en tu camino. A la República Dominicana -país que ocupa el tercer lloc en la taxa anual d’homicidis de dones a la regió-, desenes d’organitzacions feministes van aprofitar la jornada per reclamar la prohibició total del matrimoni infantil i la legalització de l’avortament en alguns supòsits. Així mateix al Salvador la despenalització de la interrupció de l’embaràs -que està totalment prohibida al país- va capitalitzar la protesta. I al Perú, el president del país, Martín Vizcarra, va anunciar ahir que el govern està estudiant imposar la pena de mort per als violadors sexuals.

Repressió de la policia

En canvi, a Nicaragua el moviment feminista va denunciar que la policia els havia impedit “amb violència” sortir al carrer per commemorar el Dia de la Dona. De fet, mitjans de comunicació locals van difondre imatges on es veia els agents empenyent les manifestants amb els escuts protectors. A Turquia la policia antidisturbis també va carregar, un any més, contra les dones que pretenien manifestar-se al cèntric carrer d’Istiklal, a Istambul, i va detenir 34 persones. Els agents fins i tot els van llançar gasos lacrimògens.

A Àsia cal destacar que el primer ministre de l’Índia, Narendra Modi, va cedir per un dia els seus comptes de Twitter i Facebook, amb 53,5 i 44,7 milions de seguidors respectivament, perquè servissin d’altaveu de les causes feministes. Amb el lema “ella ens inspira”, van fer servir els comptes activistes contra la fam i el canvi climàtic, empresàries i joves víctimes d’atemptats.