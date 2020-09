La Mercè mantindrà la programació amb aforaments limitats i registre previ

La Mercè 2020 sobreviurà a la pandèmia i mantindrà la seva programació. Així ho ha comunicat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en la presentació de l'edició d'enguany. No serà, però, en paraules de Colau, una festa major "com a tal", ja que tots els actes tindran un aforament limitat i només s'hi podrà accedir amb registre previ. "No podem viure sense la festa de la Mercè", ha apuntat l'alcaldessa, que tot i assegurar que es respectaran totes les mesures de seguretat i prevenció pel covid-19, manté la convicció que serà "un espai de retrobament entre barcelonins amb la cultura".

Serà una Mercè atípica, diürna i descentralitzada. Totes les activitats tindran lloc entre les 10 h del matí i les 22 h de la nit i es repartiran pels deu districtes de la ciutat: "Tots els barris tindran actes de petit format", ha explicat el primer tinent d'alcalde de Cultura, Joan Subirats. S'acabaran, doncs, els concerts a la platja de la Barceloneta i al Fòrum plens a vessar, i deixaran pas a unes activitats controlades, on tothom tingui un seient i hagi reservat la seva localitat amb anterioritat. Un dels moments més populars de la festa major, el piromusical de la Mercè, deixarà les fonts de Montjuïc i també serà descentralitzat: "Es farà des de 4 llocs diferents de la ciutat i es podrà veure des de qualsevol casa".

En aquest sentit, Subirats també ha apuntat que aquest any podran accedir als actes de la Mercè unes 100.000 persones. Una desena part dels assistents de l'any passat, que van ser 1,3 milions segons l'Ajuntament de Barcelona. Amb tot, Colau ha reivindicat que "és un dia alegre" perquè podran mantenir la majoria d'actes i esdeveniments.

Algunes activitats, però, no han pogut sobreviure a la pandèmia del covid-19. Els castellers o el correfoc, de moment, no tenen cabuda per la dificultat de garantir les mesures de seguretat i prevenció marcades per les autoritats sanitàries. Tot i això, des de l'Ajuntament han assegurat que hi haurà activitats relacionades amb el foc.

Tortell Poltrona serà el pregoner

L'encarregat d'obrir l'edició més atípica de les festes de la Mercè serà el pallasso Tortell Poltrona. Nascut a Barcelona l'any 1955, Poltrona ha sigut el fundador i director del Circ Cric, així com un dels impulsors de l'ONG Pallassos Sense Fronteres. En l'acte de presentació, Poltrona ha animat tothom a no deixar de passar-s'ho bé tot i la pandèmia: "No podem deixar de viure per por a morir". Tot i que encara falten unes setmanes perquè arribi la Mercè, el futur pregoner ja està "estudiant" per fer un discurs a l'altura, que farà amb el "cor obert, el cap clar i intentant no fer mal ni rebre".

Un cartell fidel a la història de la ciutat

El cartell de la Mercè 2020 ha estat dissenyat per Reskate Studio. "Hi apareix la figura d'una nena que representa l'esperança en les generacions més noves i que, en posició activa, sosté a la mà una llagosta, aquell insecte convertit en plaga que va fer que els barcelonins del 1687 es posessin en mans de la Verge de la Mercè. Quan es va aturar la calamitat, la santa va acabar sent nomenada patrona de Barcelona", han explicat els dissenyadors.